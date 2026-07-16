Frustran intento de robo en casa de Lamine Yamal

El intento de robo se registró pocas horas después del partido de la semifinal del Mundial entre la selección de España y la de Francia,

La casa del futbolista del Barcelona, Lamine Yamal, en el sector Esplugues de Llobregat, en Barcelona, sufrió la madrugada del miércoles un intento de robo, que fue frustrado por el personal de seguridad privada del jugador.

A raíz de este intento de robo con fuerza, la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra abrió una investigación, según indicó el diario La Vanguardia en base a fuentes cercanas a la investigación.

Presuntamente un vigilante vio en las cámaras de seguridad a dos personas con pasamontañas trepados en uno de los muros de la vivienda del futbolista. Al ser sorprendidos, los ladrones huyeron rápidamente del lugar.

Tras estos hechos, que se produjeron hacia las cuatro de la madrugada, el personal de seguridad privada de Lamine Yamal avisó a los Mossos d'Esquadra, que se han hecho cargo del caso por un delito de robo con fuerza en grado de tentativa.

El intento de robo se registró pocas horas después del partido de la semifinal del Mundial entre la selección de España y la de Francia, que disputó Lamine Yamal.

Fuentes de los Mossos d'Esquadra han explicado que esta madrugada se han producido también otros intentos de robo con fuerza en viviendas situadas en la misma zona en la que vive el jugador, por lo que todavía no se puede determinar si los ladrones sabían que se trataba de la casa de Yamal o si los autores de estos robos son los mismos.