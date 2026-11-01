Friburgo vence y presiona a Dortmund y Bayern en Alemania

El Friburgo derrotó 2-1 al Augsburg y quedó a un punto de los líderes. Leverkusen sufrió otra derrota y Milan e Inter se preparan para el derbi

El Friburgo consiguió una importante victoria por 2-1 ante el Augsburg y se mantuvo en el tercer puesto de la Bundesliga, al colocarse a solamente un punto del Borussia Dortmund y el Bayern Múnich, que encabezan la clasificación antes de enfrentarse en el esperado “Klassiker”.

El equipo, que fue finalista de la Liga Europa la temporada pasada, aseguró los tres puntos gracias a una anotación de Cyriaque Irie al minuto 85, con la que resolvió un encuentro que se mantenía igualado en su tramo final.

Leipzig y Werder Bremen también escalan posiciones

El Leipzig se mantiene cerca de los primeros lugares después de imponerse 2-0 al Schalke. Con este resultado, el conjunto ocupa el cuarto puesto y continúa en la pelea por acercarse a los líderes del campeonato alemán.

Por su parte, el Werder Bremen derrotó 2-0 al Hoffenheim y escaló hasta la quinta posición. Niclas Füllkrug, máximo goleador de la liga, contribuyó al triunfo al marcar su noveno tanto de la temporada.

Leverkusen suma su segunda derrota consecutiva

El Bayer Leverkusen atraviesa un momento complicado después de caer 4-2 en casa frente al Stuttgart, resultado que representa su segunda derrota consecutiva y frena el buen comienzo de campaña que había mostrado el equipo.

En otro encuentro de la jornada, el Borussia Mönchengladbach y el Paderborn no consiguieron hacerse daño y terminaron empatados sin goles.

Bolonia gana en Italia y escala al octavo lugar

En la Serie A, el Bolonia se impuso 2-1 al Monza y consiguió avanzar hasta el octavo puesto de la clasificación italiana.

La actividad futbolística también contempla uno de los enfrentamientos más esperados del calendario: el AC Milan recibirá al Inter de Milán en una nueva edición del derbi de la ciudad, una rivalidad que concentra la atención de los aficionados italianos.