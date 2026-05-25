Fredrik Dversnes conquista la etapa 15 del Giro de Italia 2026

El ciclista noruego logró la victoria más importante de su carrera tras imponerse en una fuga, mientras Jonas Vingegaard conservó la maglia rosa

El noruego Fredrik Dversnes consiguió este domingo la victoria más importante de su trayectoria profesional al quedarse con la etapa 15 del Giro de Italia 2026, en una jornada marcada por una escapada temprana y ajustes de seguridad en el recorrido.

El corredor del equipo Uno-X Mobility cruzó la meta en primer lugar tras superar en el sprint final a sus compañeros de fuga en un recorrido de 157 kilómetros entre Voghera y Milán.

La escapada definitiva se formó desde los primeros kilómetros con cuatro ciclistas que lograron mantenerse por delante del pelotón durante prácticamente toda la etapa.

Dversnes terminó imponiéndose por una diferencia mínima sobre el italiano Mirco Maestri, quien finalizó segundo, mientras que Martin Marcellusi ocupó la tercera posición.

El noruego celebró especialmente el resultado al tratarse de su primera participación tanto en el Giro como para su equipo.

“Sabía que esta era mi gran oportunidad. Me gustan mucho las escapadas y quería demostrar que podía conseguirlo”, declaró Dversnes tras la carrera.

Vingegaard conserva la maglia rosa

Por su parte, el danés Jonas Vingegaard llegó sin contratiempos dentro del pelotón principal y logró mantener el liderato de la clasificación general.

Vingegaard conserva una ventaja de 2 minutos y 26 segundos sobre el portugués Afonso Eulálio, mientras que el austriaco Felix Gall se mantiene tercero, 24 segundos detrás del segundo puesto.

El ciclista danés también agradeció a los organizadores por atender las preocupaciones relacionadas con la seguridad del recorrido.

Durante la jornada, varios corredores expresaron inconformidad por el estado del asfalto y la ubicación de las vallas en el circuito final de Milán.

Debido a ello, el jurado del Giro decidió neutralizar la competencia para la última vuelta, por lo que los tiempos oficiales para la clasificación general se tomaron antes del inicio del giro definitivo.

El Giro entra en su semana decisiva

El lunes será el tercer y último día de descanso previo a la etapa 16, considerada una de las más exigentes de la competencia.

La jornada del martes tendrá un recorrido de 113 kilómetros desde Bellinzona e incluirá cinco ascensos puntuables, entre ellos la dura subida de categoría especial hacia Carì.

El Giro de Italia concluirá el próximo 31 de mayo en Roma.

La edición femenina del Giro se disputará del 30 de mayo al 7 de junio y tendrá como campeona defensora a la italiana Elisa Longo Borghini.