Frankie Muniz es llevado al hospital tras choque en Daytona

La exhibición contemplaba seis equipos de dos pilotos, cada uno en representación de una rama de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos

Frankie Muniz, protagonista de “Malcolm el de en medio” y piloto profesional, fue trasladado a un centro médico este miércoles 11 de noviembre después de un accidente durante una práctica en Daytona International Speedway, Florida. El actor quedó fuera de la carrera de exhibición en la que participaría esa noche.

Team Reaume confirmó que Muniz, de 40 años, fue llevado a una instalación médica local para una evaluación adicional y se encontraba despierto y alerta. El equipo no detalló lesiones ni informó cuándo podría recibir el alta.

El accidente ocurrió antes de una exhibición benéfica

Muniz se preparaba para el Proud to Honor Veterans Day Classic, un evento organizado por Ford y NASCAR para homenajear a militares, veteranos y sus familias. Tenía previsto compartir equipo con Austin Cindric, ganador de las 500 Millas de Daytona, en representación de la Fuerza Aérea estadounidense.

El choque ocurrió durante una vuelta de práctica, antes del inicio de la competencia y cuando el circuito todavía no estaba abierto al público. No se trataba de una carrera puntuable de la NASCAR Craftsman Truck Series, categoría en la que participa habitualmente.

La carrera estaba prevista en el trazado mixto de Daytona

La exhibición contemplaba seis equipos de dos pilotos, cada uno en representación de una rama de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Los participantes conducirían Ford Mustang Dark Horse R con diseños alusivos a sus respectivos equipos.

El programa incluía una sesión de clasificación de 15 minutos y una carrera de 30 minutos en el circuito de 12 curvas y 3.6 millas utilizado para las 24 Horas de Daytona. Ese recorrido combina partes del óvalo con una sección interior.

Antes del incidente, Muniz había explicado que la participación tenía un significado familiar: su padre sirvió en la Fuerza Aérea y la Marina, mientras que su abuelo también perteneció a la Marina.

Bryan Cranston tenía previsto acompañarlo

Bryan Cranston, quien interpretó a Hal, su padre en “Malcolm el de en medio”, figuraba entre los invitados que tenían previsto asistir al evento para apoyarlo.

Muniz ha desarrollado una carrera en el automovilismo además de su trabajo como actor. Durante las últimas dos temporadas ha conducido el Ford número 33 de Team Reaume en la NASCAR Craftsman Truck Series; su mejor resultado en esa categoría fue el décimo lugar conseguido en Daytona en 2025.

El equipo señaló que compartirá actualizaciones cuando estén disponibles y pidió respetar la privacidad del piloto. Al cierre de esta información no se había anunciado su alta médica ni se habían difundido declaraciones de Muniz posteriores al accidente.