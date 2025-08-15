Franco Mastantuono se presenta como jugador del Real Madrid

Franco Mastantuono, juvenil argentino de 18 años, fue presentado en el Real Madrid tras salir de River Plate y elogiar a Lionel Messi

El delantero argentino Franco Mastantuono, de 18 años, fue oficialmente presentado como nuevo jugador del Real Madrid, tras su paso por River Plate. Durante la rueda de prensa en la ciudad deportiva de Valdebebas, Mastantuono elogió a Lionel Messi, a quien considera “el mejor jugador del mundo”, y aseguró estar emocionado por cumplir su sueño de jugar en el club español.

El atacante firmó un contrato por seis temporadas con el equipo merengue, en una operación valuada en 45 millones de euros, la venta más cara en la historia de un club argentino. Mastantuono se convirtió a mediados de año en el jugador más joven en debutar con la selección argentina, con apenas 17 años, 9 meses y 22 días.

En su trayectoria reciente con River, el joven delantero anotó cuatro goles y dio dos asistencias en la primera parte de la liga argentina, incluyendo un espectacular tiro libre ante Boca Juniors.

Mastantuono expresó su disposición a jugar en cualquier posición que el técnico Xabi Alonso considere necesaria y aseguró que dará todo por el club. El Madrid, que afronta una nueva temporada bajo la dirección de Alonso tras la salida de Carlo Ancelotti, debutará en La Liga como local ante Osasuna.

El joven talento también recibió un modelo en miniatura del estadio Santiago Bernabéu, un reloj y la camiseta con su nombre y número 30, como parte de su bienvenida al club.