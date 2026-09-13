Francia avanza a la final del Mundial de Baloncesto Femenino

Francia consiguió el primer boleto a la final del Mundial de Baloncesto Femenino de Berlín tras derrotar 86-64 a Alemania, anfitriona del torneo

Francia consiguió el primer boleto a la final del Mundial de Baloncesto Femenino de Berlín tras derrotar 86-64 a Alemania, anfitriona del torneo, en una semifinal dominada por la actuación de Gabby Williams.

La alero de las Golden State Valkyries fue la gran figura del encuentro al terminar con 22 puntos, cinco rebotes, cinco asistencias y cuatro robos, además de una valoración de 31.

Williams apareció de manera constante en los momentos importantes y fue determinante para que Francia pudiera mantener la ventaja frente a una selección alemana que buscó reaccionar durante todo el encuentro.

Francia toma el control desde el inicio

Las 'Bleues' comenzaron con fuerza gracias a triples de Williams y Jannelle Salaün, además de cuatro puntos consecutivos de Valèrie Ayayi, para colocarse 10-4.

Leo Fiebich respondió por Alemania y acercó a las locales 10-9. El partido se mantuvo parejo durante buena parte del primer periodo, con Williams como principal referente ofensivo de Francia y una producción más repartida entre las jugadoras alemanas.

Marine Johannes cerró el primer cuarto con un triple y Ayayi volvió a castigar desde el perímetro al comenzar el segundo. Francia llegó a tomar ventaja de 34-26 con una anotación de Carla Leite.

Alemania volvió a acercarse mediante Fiebich y Nyara Sabally, pero Williams respondió para que Francia llegara al descanso con una ventaja de 45-38.

El tercer cuarto comenzó de manera contundente para Francia, que construyó un parcial de 9-0 para colocarse 54-38 y silenciar al público del Uber Arena.

Sabally y Gülich consiguieron recortar la diferencia, pero Williams y Salaün evitaron que Alemania se acercara demasiado. Al finalizar el tercer periodo, Francia mantenía una ventaja de 64-50.

Alemania intenta reaccionar

La selección anfitriona inició el último cuarto con una reacción que encendió nuevamente a sus aficionados. Frida Bühner anotó y Alexis Peterson convirtió un triple para reducir la desventaja a 64-55.

Sin embargo, Leite y una nuevamente decisiva Williams devolvieron a Francia una diferencia de 14 puntos. La segunda unidad alemana, encabezada por Emma Eichmeyer y Emily Bessoir, volvió a darle esperanzas a las locales, pero Williams continuó siendo un problema constante para la defensa alemana.

La jugadora francesa convirtió un 2+1 para poner el marcador 74-62 y, posteriormente, Dominique Malonga anotó dos tiros libres consecutivos que acercaron a Francia a la victoria.

Marine Johannes puso el cierre definitivo al encuentro con dos triples consecutivos que terminaron de sentenciar a Alemania. Francia ganó 86-64 y confirmó su presencia en la final del Mundial de Baloncesto Femenino.

Las 'Bleues' esperan ahora a conocer a su rival, que saldrá de la segunda semifinal entre España y Estados Unidos.