Fracaso italiano en repechaje mundialista tiene primeras bajas

La dimisión del presidente de la Federación Italiana, Gabriele Gravina, así como la de Gianluigi Buffon como jefe de delegación, abre un escenario de dudas

El presidente de la Federación Italiana de Futbol (FIGC), Gabriele Gravina, presentó su dimisión este jueves tras el fracaso de la selección transalpina, que no se clasificó para un Mundial por tercera vez consecutiva, situación que le dejó contra las cuerdas y le costó duras críticas.

El dirigente deportivo y empresario italiano abandona el cargo, según informó la FIGC, tras una reunión en la sede del organismo después de la derrota el martes de la 'Azzurra' en la final del repechaje mundialista, decidida en tanda de penaltis frente a Bosnia y Herzegovina, un resultado que desató un terremoto mediático en Italia con llamadas a su dimisión.

"Hoy tuvo lugar una reunión entre el presidente Gabriele Gravina y los presidentes de las federaciones integrantes en la sede de la FIGC en Roma. Al inicio de la reunión, Gravina informó a los máximos representantes (...) que había renunciado al cargo que ocupaba", añadió en un comunicado.

El próximo 22 de junio se celebrarán elecciones para elegir al nuevo presidente tras la dimisión de Gravina. Giovanni Malagó, expresidente del CONI y de la Fundación Milán Cortina 2026, aparece como uno de los candidatos con posibilidades, según adelantaron medios locales.

Gravina, durante su mandato como máximo responsable del fútbol italiano que asumió tras el fracaso de la selección al no clasificarse para el Mundial de 2018, lideró un periodo marcado por reformas estructurales, dos nuevas ausencias en la Copa del Mundo (2022 y 2026) y la conquista de la Eurocopa 2020, disputada en 2021.

Renuncia Buffon como jefe de delegación

El jefe de delegación de la selección italiana, el histórico portero Gianluigi Buffon, dimitió este jueves tras quedarse la 'Azzurra' fuera del Mundial, después de que también lo hiciera el presidente de la federación, Gabriele Gravina, y afirmó que presentar su renuncia es "un acto de responsabilidad".

"Presentar mi renuncia un minuto después del final del partido contra Bosnia fue un acto urgente, que me salía de lo más profundo. Tan espontáneo como las lágrimas y ese dolor en el corazón que sé que comparto con todos ustedes. Se me pidió que esperara para permitir que todos hicieran las reflexiones pertinentes", publicó Buffon en su cuenta de Instagram.

El exfutbolista italiano, uno de los mejores guardametas de la historia, aseveró que, "ahora que el presidente Gravina ha decidido dar un paso al costado", se siente "libre de hacer" lo que considera "un acto de responsabilidad".

"Porque, a pesar de la sincera convicción de haber construido mucho a nivel de espíritu y de grupo junto a 'Rino' Gattuso y todos los colaboradores en el poquísimo tiempo disponible en la selección, el objetivo principal era devolver a Italia al Mundial. Y no lo logramos", agregó.