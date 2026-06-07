Fortalece Tigres buena relación con Federación Japonesa de Fútbol

Este sábado, los "Samurai Blue" tuvieron su primera práctica en el Centro de Entrenamiento Tigres, con una cancha que lució en perfectas condiciones

Como parte del recibimiento por parte de la directiva del Club Tigres a la Selección de Japón para su campamento de entrenamiento en suelo regiomontano, Mauricio Doehner, vicepresidente ejecutivo de asuntos corporativos de Cemex, entregó una pieza de artesanía al personal asiático como seña de amistad.

Esta obra de arte es un jarrón de cerámica quebrado y reconstruido con oro elaborado por un artista local, el cual exhibe la imagen de un tigre con el estilo típico de Asia y es el único en existencia.

En palabras del propio directivo felino, esta pieza representa un recordatorio de que cada obstáculo puede convertirse en una oportunidad para hacer las cosas mejor.

Sanó las heridas

Este sábado, los "Samurai Blue" tuvieron su primera práctica en el Centro de Entrenamiento Tigres, luego de pasar un par de días en las instalaciones de El Barrial.

En nombre de todos nosotros en @TigresOficial queremos darles la bienvenida a @JFA @jfa_en al Centro de Entrenamiento Tigres (CET). pic.twitter.com/IpgZI2Hkmq — Mauricio Doehner (@maurodoehner) June 7, 2026

Además de realizar la entrega de esta obra de arte, Doehner aprovechó para externar una sincera disculpa por los inconvenientes iniciales para que Japón pudiera estrenar las instalaciones del CET.

Recordemos que las malas condiciones climáticas en el estado generaron que la cancha no pudiera asentarse como es debido, por lo que hubo que reubicar el entrenamiento.

Ahora, ya con un mejor tiempo, el césped del CET lució en más que perfectas condiciones para que los asiáticos continúen con su preparación de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.