Fórmula 1 podría volver a Argentina: presidente de la FIA

Argentina busca volver a recibir a la máxima categoría del automovilismo; presidente de la FIA promete apoyo pleno del organismo

El presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), el emiratí Mohammed Ben Sulayem, anticipó este martes en Buenos Aires que Argentina podría volver a ser sede de la Fórmula Uno en 2029 o 2030 y prometió el "apoyo pleno" del organismo que encabeza.

"Sé que la gente en Argentina ha sido muy paciente, porque ha esperado el momento y el autódromo adecuado. Desde la FIA, lo que les prometemos es nuestro apoyo pleno", expresó Ben Sulayem en una conferencia de prensa durante la segunda jornada del Congreso Americano de la FIA en Buenos Aires.

Consultado sobre la posibilidad de que la capital argentina fuera incluida en el calendario de la Fórmula Uno en 2027, el directivo respondió que el año próximo sería "muy temprano" y consideró "más realista" pensar en 2029 o 2030.

El calendario futuro de la máxima categoría del automovilismo está, desde su perspectiva, "lleno", por lo que no es posible agregar en lo inmediato una fecha más, pero a la vez señaló que el regreso de la Fórmula Uno a la Argentina está "en el camino correcto".

En otro pasaje de su intervención, se refirió a su encuentro con el presidente argentino, Javier Milei, con quien abordó este tema: "Estuve reunido y ustedes saben que no se hace una promesa a un país tan grande y no se cumple después".

Ben Sulayem comentó que en esta visita a Buenos Aires visitó el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, que atraviesa reformas integrales para ser postulado como sede internacional: "Vi el circuito, hay una gran inversión, el año que viene van a tener el Gran Premio de Motociclismo. Esto envía un mensaje a la FIA de que se lo están tomando en serio".

El directivo también dijo que se está trabajando para el regreso al país sudamericano del Campeonato Mundial de Rally: "Argentina lo merece".

Recordó que compitió como piloto en 1993 y 1995 en la provincia de Córdoba, por lo que no duda que Argentina tiene lo necesario para recuperar la competencia.

Junto a Ben Sulayem estuvo presente el presidente del Automóvil Club Argentino (ACA), César Carman, quien resaltó que junto a la FIA trabajan codo a codo para hacer posible la vuelta de ambas competiciones, que en el caso de la Fórmula Uno tuvo su última edición en el país en 1998 y en el rally en 2019.

Milei abrió este lunes el Congreso Americano de la FIA con un discurso en el que dijo que su Gobierno se ilusionaba con el retorno de la Fórmula Uno y con la posibilidad de ver correr en el país al piloto argentino Franco Colapinto.