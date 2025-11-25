'Fomenta mediocridad': Turco Mohamed revienta el Play-In

En el Clausura 2025 había cuestionado el sistema y la larga inactividad que provoca, señalando que afecta ritmo, análisis y preparación.

El Toluca de Antonio Mohamed vuelve a escena para defender su corona en el Apertura 2025, aunque el regreso llega cargado de inconformidad. Tras una larga pausa por Fecha FIFA y el Play-In, los Diablos finalmente conocen a su rival: Juárez, equipo que accedió vía el renovado repechaje, un formato que al ‘Turco’ le sigue pareciendo un error.

Mohamed volvió a disparar contra el sistema, señalando que más que aportar, entorpece la competencia y retrasa la planeación de los clubes que ya están instalados en Liguilla. Para él, el Play-In solo estira una espera innecesaria y resta seriedad a la Liga MX.

El entrenador propuso incluso un modelo alterno: que únicamente siete equipos avancen y que el superlíder pase directo a semifinales, evitando que diez clubes compitan por los últimos boletos.

“Es una invitación a la mediocridad”, insistió, recordando que apenas ayer supieron quién sería su rival.

No es la primera vez que Mohamed arremete contra este mecanismo. Ya en el Clausura 2025 había cuestionado el sistema y la larga inactividad que provoca, señalando que afecta ritmo, análisis y preparación.

Toluca llega sin la presión del título

Más allá de la molestia, el ‘Turco’ aseguró que su plantel llega con un ambiente distinto al del campeonato anterior. Aquella corona rompió una sequía de 15 años y liberó al vestidor, algo que —dice— les permitió trabajar con mayor soltura y cohesión.

Según el técnico, hoy observa un equipo más fortalecido, con automatismos más claros y un rendimiento colectivo superior al de hace cinco meses. La meta vuelve a ser la misma: competir por el título, aunque la presión ya no pesa como antes. Ahora, afirma, la exigencia nace desde dentro.

Los Diablos se declaran listos para empezar su camino en la Liguilla… aun si el Play-In sigue sin convencer a su entrenador.