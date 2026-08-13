FMF revoca sanciones a clubes de la Expansión por protestas

La Comisión de Apelaciones de la FMF dejó sin efecto las multas impuestas a jugadores y equipos que protestaron contra la eliminación del ascenso y descenso

La Comisión de Apelaciones de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) revocó las sanciones económicas impuestas a jugadores y clubes de la Liga de Expansión que protestaron contra la eliminación del ascenso y descenso en el futbol mexicano.

Leones Negros de la UdeG, Atlético La Paz, Atlético Morelia, Mineros de Zacatecas y Cancún informaron que la resolución dejó sin efecto las sanciones impuestas el pasado 29 de julio por la Comisión Disciplinaria, al considerar que no existía una base reglamentaria suficiente para castigar la manifestación realizada durante la primera jornada del Apertura 2026.

La protesta consistió en que los jugadores de esos equipos intercambiaron pases durante los primeros 60 segundos de sus respectivos partidos, sin realizar movimientos ofensivos.

Los clubes también confirmaron que mantienen un procedimiento ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) contra la decisión del Comité Ejecutivo de la FMF de eliminar el ascenso y descenso de la Liga MX.