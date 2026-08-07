FMF respalda a Infantino y defiende el orden en FIFA

La Federación Mexicana de Futbol cerró filas con el presidente de FIFA y rechazó cualquier proceso que se aparte de los mecanismos institucionales

La Federación Mexicana de Futbol (FMF), encabezada por Mikel Arriola, manifestó públicamente su respaldo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y a su llamado para preservar la institucionalidad y fortalecer la gobernanza del máximo organismo del futbol mundial.

A través de un comunicado, la FMF dejó claro que no respaldará ni reconocerá ningún proceso que se desarrolle al margen de los mecanismos institucionales que rigen al futbol internacional.

La Federación señaló que el respeto a las normas y a los procedimientos establecidos representa la mejor vía para proteger el desarrollo y crecimiento del futbol a nivel global.

Comunicado FMF pic.twitter.com/OBOpAWDYXL — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) August 6, 2026 La FMF se alinea con la postura de Infantino Dentro de su posicionamiento, el organismo mexicano se sumó al llamado de Infantino para que las 211 asociaciones miembro de la FIFA continúen trabajando de manera conjunta en beneficio del futbol. La FMF consideró que el fortalecimiento de las instituciones constituye una pieza fundamental para garantizar el crecimiento y desarrollo del deporte en todo el mundo. Con esta postura, la Federación Mexicana de Futbol dejó clara su alineación con la máxima autoridad del futbol internacional y refrendó su compromiso de actuar dentro del marco establecido por los órganos de gobierno de este deporte.