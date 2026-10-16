FMF prohíbe a árbitros pitar en la 'talacha' y limita sus redes

A los silbantes afiliados a la FMF se les envió un comunicado confidencial en el que se les prohibió prestar sus servicios en partidos ajenos a la organización

Luego de la polémica que generaron dos árbitros por comportamientos que la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) calificó como "inapropiados", el organismo rector del balompié nacional decidió tomar medidas al respecto.

Según filtró el exárbitro Francisco Chacón, a los silbantes afiliados a la FMF se les envió un comunicado confidencial en el que se les prohibió prestar sus servicios en partidos ajenos a la organización sin previa autorización.

Esta medida incluye los partidos del llano o "talacheros", esto luego de que César Ramos participara en el llamado "Clásico de la Talacha", el cual enfrentó a Chivas Impulsora vs. América Buenavista y terminó en una fuerte bronca, por lo que el silbante y su equipo tuvieron que ser retirados del inmueble por personal de seguridad.

Este partido es el más importante del fútbol amateur, tanto así que se disputó nada menos que en el Estadio Coruco Díaz de Zacatepec y contó con la presencia del que muchos consideran el mejor árbitro de México y la Concacaf. Pero eso no fue todo, pues el ganador se llevó $1 millón de pesos.

En caso de que algún silbante quiera participar en un encuentro de esta clase, tendrá que pedir autorización directamente en la Comisión de Árbitros con dos semanas de anticipación e incluye partidos hechos por creadores de contenido.

Les limitan los 'likes'

Pero eso no fue todo; debido a la polémica que envolvió a Katia Itzel García, quien usó sus redes sociales para emitir una serie de "indirectas" a Antonio Mohamed por criticar su desempeño en el Cruz Azul vs. Toluca, ahora los "nazarenos" tendrán limitadas sus redes.

En el documento se lee que tienen permitido mantener sus cuentas personales; sin embargo, en ellas no pueden publicar, reaccionar ni compartir cualquier contenido que podría ser interpretado como parcial hacia ningún equipo, persona involucrada con el fútbol o a su desempeño.

De igual manera, se limitó la participación en entrevistas, ya sea con medios de comunicación o pódcast con creadores de contenido. Para ello tendrán que solicitar autorización.

En caso de que alguien no cumpla con las disposiciones, será acreedor a sanciones por parte del Comité de Enlace Arbitral, un organismo creado para monitorear permanentemente los puntos antes mencionados.