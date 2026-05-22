FMF lanza campaña para erradicar grito homofóbico

La FMF busca evitar sanciones más severas durante la Copa del Mundo y mejorar la imagen internacional del futbol mexicano previo al torneo

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) puso en marcha una nueva campaña rumbo a la Copa del Mundo 2026 con el objetivo de erradicar el llamado grito homofóbico en los estadios y evitar nuevas sanciones por parte de la FIFA.

Bajo el lema “La Ola Sí, el grito No”, el organismo busca convencer a la afición mexicana de reemplazar los gritos discriminatorios por expresiones de apoyo como la tradicional “ola”, símbolo que tomó fuerza durante el Mundial de México 1986.

“Esta campaña tiene el objetivo de sensibilizar a la afición sobre la importancia de apoyar a la selección nacional de México con ‘la ola’ y no con gritos discriminatorios que sanciona la FIFA para canalizar la pasión y que las tribunas se conviertan en el auténtico jugador número 12”, señaló la FMF en un comunicado.

La FMF revive figuras de México 86 para impulsar la campaña

Para impulsar la estrategia, la Federación recurrió a exseleccionados mexicanos que participaron en la Copa del Mundo de 1986, torneo donde “la ola mexicana” se convirtió en un fenómeno reconocido internacionalmente.

Entre los exjugadores que participan en esta primera etapa aparecen Fernando Quirarte, Luis Flores, Miguel España, Carlos de los Cobos, Félix Cruz, Carlos Muñoz, Mario Trejo y Armando Manzo.

La FMF explicó que la campaña será dividida en dos fases. En la primera se difundirán videos con las figuras mundialistas de México 86 y posteriormente se sumarán referentes históricos como Hugo Sánchez, Manuel Negrete y el actual entrenador de la selección mexicana, Javier Aguirre.

Durante los materiales promocionales, varios de los exfutbolistas compartieron recuerdos sobre el ambiente vivido durante el Mundial celebrado en México hace casi cuatro décadas.

“La ola nació en México, fue impresionante, inclusive para el árbitro, ahora imagínate aquí con más cantidad de personas”, expresó Félix Cruz.

El grito homofóbico preocupa rumbo al Mundial

La campaña surge en medio de la preocupación de la FMF y autoridades futbolísticas por la permanencia del grito discriminatorio en partidos de la selección mexicana, Liga MX y torneos de Concacaf.

Desde 2015, la FIFA ha sancionado constantemente al futbol mexicano por este comportamiento mediante multas económicas, advertencias, reducción de aforos e incluso suspensiones parciales de partidos.

En meses recientes, el grito volvió a escucharse en encuentros oficiales del futbol mexicano, situación que incrementó la preocupación debido a que México será una de las sedes del Mundial 2026 junto con Estados Unidos y Canadá.

La FMF busca evitar sanciones más severas durante la Copa del Mundo y mejorar la imagen internacional del futbol mexicano previo al torneo.

La campaña será difundida mediante plataformas digitales y durante los partidos de preparación que la selección mexicana disputará en territorio nacional antes del Mundial.