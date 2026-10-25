FMF investiga a jugadores del Tepatitlán por apuestas deportivas

El Tepatitlán FC, equipo de la Liga de Expansión MX, se encuentra en el centro de una nueva controversia extracancha luego de que la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) iniciara una investigación formal sobre la conducta de varios integrantes de su plantel ante posibles violaciones a las normativas que protegen la integridad de la competencia.
Como medida preventiva, el organismo rector contempla la inhabilitación temporal de los futbolistas involucrados; sin embargo, hasta el momento se ha mantenido bajo estricta reserva la identidad de los jugadores y los detalles específicos que motivaron la apertura del expediente.
En manos de la Comisión Disciplinaria
El caso fue turnado a la Comisión Disciplinaria, área que evaluará los hechos bajo los lineamientos establecidos en el Código de Ética y el Reglamento de Sanciones.
A través de un comunicado, la FMF detalló que el procedimiento se fundamenta de manera específica en el Apéndice IV, apartado normativo enfocado exclusivamente en salvaguardar la integridad de los torneos profesionales en México.
📰| La Comisión Disciplinaria informa: https://t.co/Ly3bBl2CCB— Federación Mexicana de Futbol (@FMF) October 24, 2026
Hasta el cierre de esta edición, la institución no ha dado a conocer un plazo estimado para la conclusión de las indagatorias ni las posibles sanciones aplicables en caso de comprobarse irregularidades.
Antecedentes en la liga
Esta nueva revisión disciplinaria revive los reflectores sobre el club jalisciense y su relación con el entorno de las apuestas deportivas. Apenas el pasado mes de septiembre, el mediocampista Dieter Villalpando protagonizó una polémica pública luego de que el creador de contenido Cristian Rey difundiera presuntos mensajes en los que el jugador habría intentado acceder a comunidades privadas de pronósticos futbolísticos.
No obstante, las autoridades deportivas no han vinculado de manera oficial aquel episodio con la investigación actual, ni se ha confirmado que Villalpando forme parte del grupo de futbolistas bajo sospecha.
El caso subraya los estrictos mecanismos de control y vigilancia implementados en el balompié nacional con el objetivo de prevenir cualquier práctica que pueda comprometer la transparencia, la credibilidad y la ética de los encuentros oficiales.