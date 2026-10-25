FMF investiga a jugadores del Tepatitlán por apuestas deportivas

El Tepatitlán FC, equipo de la Liga de Expansión MX, se encuentra en el centro de una nueva controversia extracancha luego de que la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) iniciara una investigación formal sobre la conducta de varios integrantes de su plantel ante posibles violaciones a las normativas que protegen la integridad de la competencia.

Como medida preventiva, el organismo rector contempla la inhabilitación temporal de los futbolistas involucrados; sin embargo, hasta el momento se ha mantenido bajo estricta reserva la identidad de los jugadores y los detalles específicos que motivaron la apertura del expediente.

En manos de la Comisión Disciplinaria

El caso fue turnado a la Comisión Disciplinaria, área que evaluará los hechos bajo los lineamientos establecidos en el Código de Ética y el Reglamento de Sanciones.

A través de un comunicado, la FMF detalló que el procedimiento se fundamenta de manera específica en el Apéndice IV, apartado normativo enfocado exclusivamente en salvaguardar la integridad de los torneos profesionales en México.