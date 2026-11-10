FMF destituye a Mónica Vergara del Tri Femenil

Luego de que el Tri Femenil volviera a quedarse sin Mundial y Juegos Olímpicos, la FMF destituyó a la entrenadora Mónica Vergara

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) informó que la reestructuración en la Selección Mexicana Femenil continúa por lo que fueron destituidas Mónica Vergara, directora técnica del Tri Femenil mayor, y Karla Maya, directora técnica del representativo Sub 15. "Como parte de la reestructuración que la FMF compartió en días pasados, se informa que Mónica Vergara y Karla Maya, dejan la dirección técnica de la SNM femenil Mayor y Sub 15, respectivamente", se lee en el comunicado emitido por la FMF. Comunicado oficial. Mónica Vergara y Karla Maya dejan la dirección técnica de la SNM Femenil Mayor y Sub 15, respectivamente.Aquí más información. ?? https://t.co/KvTMgkZR6H#TuCanchaLaEligesTú | #HechoDeLosMexicanos pic.twitter.com/5X2RhBz9rd— Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) August 15, 2022 Mientras buscan la mejor opción para llegar al banquillo, el organismo dio a conocer que Miguel Ángel Gamero y Cristian Flores asumirán las riendas de los representativos nacionales de manera temporal en sus próximos partidos amistosos en México y Estados Unidos. “La FMF agradece a Mónica Vergara y a Karla Maya su disposición y entrega. De forma especial reconoce la trayectoria de Mónica Vergara en Selecciones Nacionales, con quien consiguió un Subcampeonato del Mundo en la categoría Sub 17", agradeció la FMF. Cabe recordar que Vergara estuvo al mando de la Selección Mexicana Femenil en el Premundial de Concacaf realizado en Monterrey, en donde no pudo obtener los resultados deseados por la Federación.'El Tri', bajo el mando de Mónica en el mencionado torneo, perdió tres partidos, quedando eliminado en su propia casa y sin Juegos Olímpicos.(Con información de elhorizonte.mx)