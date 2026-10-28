FMF buscaría naturalizar a Brunetta para llamarlo a Selección

Si bien los trámites ordinarios suelen demorar hasta un año, la Federación Mexicana de Fútbol confía en agilizar los procesos legales

El mediocampista ofensivo argentino Juan Brunetta se encuentra cada vez más cerca de vestir la camiseta de la Selección Mexicana, luego de que se abriera una posibilidad concreta para iniciar su proceso de naturalización y posterior elegibilidad bajo el mando técnico nacional.

De acuerdo con información del periodista César Luis Merlo, el proyecto deportivo dio un paso clave tras una reunión presencial entre el jugador y Rafael Márquez, director técnico nacional, donde se delineó el interés mutuo de integrar al volante al combinado tricolor de cara al próximo proceso mundialista.

Aceleran los trámites

Paralelamente al acercamiento deportivo, directivos de la estructura de Selecciones Nacionales, con la participación de Enrique Nieto, ya se encuentran trabajando en la gestión de los trámites migratorios necesarios para formalizar la naturalización del futbolista.

El deseo de representar a México es total por parte del jugador, quien tiene previsto arrancar el proceso legal formal en cuanto concluya el torneo actual de la Liga MX.

El principal argumento que respalda la viabilidad jurídica de la naturalización son los años de residencia continua que Brunetta acumula en el balompié nacional, consolidados tras su paso destacado por Santos Laguna y su actual etapa con los Tigres UANL.

Si bien los trámites ordinarios suelen demorar hasta un año, la Federación Mexicana de Fútbol confía en agilizar los procesos legales para contar con él a la brevedad.

Un perfil escaso

El cuerpo técnico nacional busca en el mediocampista un perfil capaz de aportar generación de juego, llegada y contundencia en el último tercio de la cancha, cualidades que lo han consagrado como uno de los volantes más pesados de la Liga MX.

Con el respaldo de su rendimiento en la Sultana del Norte y el impulso desde la cúpula de Selecciones Nacionales, el camino para ver a Juan Brunetta defendiendo los colores de México está formalmente trazado.