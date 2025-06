 Fluminense y Dortmund se cuidan de más y firman un tibio empate

Fluminense fue superior al Borussia Dortmund en la cuarta jornada de la fase de grupos del Mundial de Clubes, pero los brasileños, que tuvieron en Jhon Arias a su futbolista más enchufado, no acertaron de cara a gol y acabaron el partido con un 0-0 y reparto de puntos.

El encuentro entre cariocas y germanos, primera vez en su historia que se veían las caras, se presentaba en una mañana de niebla en el MetLife Stadium (Nueva Jersey) -la casa de los New York Giants y los New York Jets de la NFL- como el partido más atractivo del Grupo F, que completan el sudafricano Mamelodi Sundowns y el surcoreano Ulsan Hyundai FC.

Flu planteó un partido muy intenso desde el inicio, arrancando con un aguerrido trivote Hércules-Martinelli-Nonato que no daba facilidades al conjunto de Renania del Norte para conectar con Brandt, Sabitzer o Grob y de ahí poder armar jugadas de peligro.

De hecho, fueron los 'tricolor' los que más daño hicieron ya desde los primeros 45 minutos; principalmente por el costado derecho con un Arias que salía victorioso en la mayoría de uno contra uno contra Svensson o Bensebaini, quien vio la amarilla en el minuto 1 y jugó condicionado desde entonces.

El habilidoso atacante colombiano sirvió balones de muchos quilates para Cannobio y Martinelli -quien también tuvo sus opciones de abrir el marcador desde fuera del área-, probó suerte con dos tiros desviados y otro dos más que repelió Gregor Kobel durante la primera mitad.

El natural de Quibdó se medía hoy ante la buena racha del Borussia Dortmund, que terminó la campaña de Bundesliga con seis victorias consecutivas y que disputaba por primera vez en su historia el mundial de Clubes, y aprobó con creces el examen siendo el futbolista más destacado del encuentro.

En la otra parcela del campo se disputó un trepidante choque entre la pareja Thiago Silva-Freytes y la dupla atacante conformada por el francoguineano Guirassy -hombre gol de los de Dortmund esta temporada con 34 dianas y 6 asistencias- y Adeyemi.

La experimentada zaga carioca, que hoy partió de inicio también con Samuel Xavier (35 años) y Fábio (44 años) en portería, ajustó las marcas y rindió a un nivel más que notable durante todo el encuentro. Guirassy, Adeyemi y posteriormente Nmecha apenas consiguieron aprovechar los espacios que generaban las conducciones por dentro de Brandt en un par de oportunidades.

Arrancó la segunda parte de la misma forma, con Jhon Arias cambiado de banda y entonces acechando por la izquierda los dominios de Süle, que también se vio superado por el internacional con la Selección cafetera.

Con una posesión muy repartida, en el minuto 57 los de Río de Janeiro tuvieron un contragolpe muy claro para abrir la lata, pero Everaldo y Cannobio no acertaron a cerrar con gol la jugada y el uruguayo culminó con un disparo blando a las manos del suizo Kobel.

Movió entonces el banquillo Kovač porque los brasileños eran superiores y fue el momento del debut de Jobe Bellingham con la escuadra germana, luciendo el dorsal 77.

El ex del Sunderland apenas dejó un tímido intento a portería desde la frontal y un par de regates en la medular en sus más de 30 minutos con el Dortmund.

El hermano de Jude era uno de los grandes fichajes de este partido junto al venezolano Yeferson Soteldo, fichaje estrella de Flu que finalmente solo arrancará en la competición si su equipo pasa de fase de grupos tras caer lesionado con la Vinotinto contra Uruguay.

