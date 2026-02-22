Floyd Mayweather Jr. anuncia su regreso al boxeo profesional

El estadounidense habría firmado un acuerdo exclusivo con CSI Sports/Fight Sports, empresa que organizará sus próximos compromisos

Floyd Mayweather Jr. volverá al boxeo profesional en 2026, poniendo fin a un retiro competitivo que se extendió desde 2017, año en el que disputó su última pelea oficial. El excampeón mundial estadounidense, considerado una de las figuras más mediáticas del pugilismo moderno, confirmó que primero participará en una exhibición y posteriormente sostendrá un combate profesional.

Regreso tras casi nueve años sin peleas oficiales

Mayweather no compite en una pelea profesional desde agosto de 2017, cuando derrotó por nocaut técnico a Conor McGregor, cerrando su carrera con un récord invicto de 50 victorias y 0 derrotas. Desde entonces, el pugilista se mantuvo activo únicamente en combates de exhibición en distintos países.

El plan anunciado contempla una pelea de exhibición ante Mike Tyson el 25 de abril de 2026 en la República Democrática del Congo, evento que servirá como antesala a su retorno competitivo. Posteriormente, Mayweather tiene previsto disputar su primer combate profesional del regreso en el verano de 2026, aunque todavía no se ha confirmado rival ni sede.

Acuerdo promocional y nueva etapa

Para esta nueva fase de su carrera, el estadounidense habría firmado un acuerdo exclusivo con CSI Sports/Fight Sports, empresa que organizará sus próximos compromisos; el propio Mayweather ha declarado que aún se siente en condiciones físicas para competir y que busca volver a marcar hitos dentro del deporte.

Las cifras de una carrera histórica

El legado de Mayweather está respaldado por números que lo colocan entre los boxeadores más exitosos de la era moderna:

Récord profesional: 50-0.

50-0. Victorias por nocaut: 27.

27. Victorias por decisión: 23.

23. Campeón mundial en cinco divisiones distintas.

Más de 20 títulos mundiales entre distintas categorías y organismos.

entre distintas categorías y organismos. Porcentaje de golpes conectados superior al 40% a lo largo de su trayectoria.

Entre los organismos en los que obtuvo campeonatos destacan el WBC, WBA, IBF y WBO, consolidando reinados en categorías que abarcaron desde el superpluma hasta el superwelter.

Expectativa mundial por su retorno

El anuncio ha generado expectativa internacional debido al impacto comercial y mediático que históricamente acompañó cada presentación del boxeador estadounidense. A sus 49 años, su regreso representa uno de los movimientos más relevantes del calendario boxístico rumbo a 2026.

En las próximas semanas se espera que se den a conocer más detalles sobre el rival y la sede de su combate oficial, lo que marcará el inicio formal de una nueva etapa en la carrera de uno de los pugilistas más reconocidos del siglo XXI.