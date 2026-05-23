Florian Thauvin y Saint-Maximin conquistan Copa de Francia

El exjugador de Tigres volvió a ser decisivo en la Copa de Francia, pues también había anotado en los cuartos de final y semifinales

Lens cerró una temporada histórica al conquistar por primera vez la Copa de Francia, luego de vencer 3-1 al Niza en el Stade de France, en una final marcada por el protagonismo de Florian Thauvin, exjugador de Tigres, y la presencia de Allan Saint-Maximin, exfutbolista del América.

El título representa un cierre memorable para un equipo que compitió gran parte de la campaña con el Paris Saint-Germain en la Ligue 1, terminó segundo a seis puntos del club capitalino y ahora sumó un trofeo que confirma su crecimiento deportivo bajo la dirección de Pierre Sage.

Thauvin lidera la final con gol y asistencia

El francés Florian Thauvin fue una de las grandes figuras del partido al marcar el primer gol del encuentro al minuto 25 y participar directamente en el segundo tanto de Lens.

El exjugador de Tigres volvió a ser decisivo en la Copa de Francia, pues también había anotado en los cuartos de final y semifinales, consolidando una ruta individual clave para que el club del norte del país alcanzara el campeonato.

Tres minutos antes del descanso, Thauvin cobró un tiro de esquina desde la izquierda que fue rematado de cabeza por Odsonne Édouard, quien colocó el 2-0 y amplió la ventaja de Lens antes del medio tiempo.

Lens resiste reacción de Niza y sentencia el título

El Niza respondió casi de inmediato con un gol de Djibril Coulibaly, quien recortó distancias y mantuvo con vida a su equipo en la final.

Sin embargo, Lens sostuvo el control del partido y terminó por sentenciar el marcador a falta de 12 minutos, cuando Abdallah Sima se abrió paso entre defensores rivales para empujar el balón y marcar el 3-1 definitivo.

El resultado terminó siendo justo para un Lens que combinó solidez, oficio y contundencia, además de una mezcla efectiva entre jóvenes promesas y futbolistas de amplia experiencia internacional.

Exfiguras de la Liga MX celebran en Francia

El título tuvo un sabor especial para la afición mexicana debido al papel de dos futbolistas con pasado reciente en la Liga MX.

Florian Thauvin, campeón del mundo con Francia en 2018, tuvo un paso por Tigres antes de regresar al futbol europeo, donde encontró en Lens una nueva etapa de protagonismo.

Por su parte, Allan Saint-Maximin, quien recientemente vistió la camiseta del América, también formó parte del plantel campeón y sumó un título importante en su regreso al futbol francés.

Ambos jugadores ya habían sido relevantes en la campaña copera del Lens, especialmente en semifinales, donde el club dio otro golpe de autoridad para llegar a una final que terminó coronando una temporada sobresaliente.

Para el Niza, la derrota representó un nuevo golpe en un cierre de temporada complicado.

El equipo estrelló dos balones en el poste durante la final, pero no logró cambiar el rumbo del encuentro y confirmó el mal momento que arrastra desde marzo, cuando consiguió su último triunfo en la Ligue 1.

Niza terminó la temporada en el antepenúltimo lugar y deberá disputar un repechaje de ascenso y descenso contra Saint-Étienne para definir su permanencia en la máxima categoría del futbol francés.

Lens firma una temporada de ensueño

La conquista de la Copa de Francia confirma el gran momento de Lens, que, además de pelear la Ligue 1 hasta el tramo final, consiguió regresar a los primeros planos del futbol europeo.

El club no levantaba un trofeo importante desde la Copa de la Liga de 1999 y no disputaba una final de Copa de Francia desde 1998, por lo que este campeonato tiene un peso histórico para su afición.

Con Thauvin como figura, Saint-Maximin como parte del proyecto y Pierre Sage como arquitecto del equipo, Lens cerró una campaña que quedará marcada como una de las más importantes en la historia reciente del club.