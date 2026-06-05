Florentino Pérez confirma regreso de José Mourinho al Real Madrid

El regreso del portugués responde al momento crítico de la "Casa Blanca", que esta temporada no ganó títulos y se vio envuelto en varias polémicas de disciplina

Luego de una temporada llena de fracasos para el Real Madrid, el presidente del equipo, Florentino Pérez, confirmó el regreso de un viejo conocido al banquillo merengue: José Mourinho.

"The Special One" regresará a la que fue su casa por tres años, en los que logró cosechar algunos títulos, pese a que le tocó competir contra el FC Barcelona de Pep Guardiola, reconocido como uno de los mejores equipos de la historia.

Pondrá mano de hierro

El regreso del portugués responde al momento crítico de la "Casa Blanca", que esta temporada no ganó títulos y se vio envuelto en varias polémicas disciplinarias que se filtraron a la prensa durante la gestión de Álvaro Arbeloa como entrenador.

Mou es reconocido por su disciplina en los entrenamientos, pues, contrario a otros entrenadores que priorizan la gestión de grupo, él busca que se genere un ambiente de respeto a partir de su mano de hierro, en la que no admite peleas internas, llegadas tarde y filtraciones a los medios.

MOUcha historia por hacer. pic.twitter.com/7wLmDk8r2M — Florentino 2026 (@Florentino2026_) June 3, 2026

Un grato recuerdo

La primera etapa de Mourinho como entrenador del Real Madrid fue espectacular, pese a la dura competencia que tuvo que enfrentar, pues dirigió 178 partidos entre todas las competencias, ganó 127, empató 28 y perdió apenas 23.

Además, ganó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España, dejando solo como cuenta pendiente la obtención de una Champions League, pues se quedó siempre en Semifinales, incluso siendo eliminado en una por el Barcelona.

¿Doblará a Mbappé?

La cúpula merengue tiene una seria duda con la llegada del portugués: su personalidad, pues le gusta tener el control total del plantel, en el cual tendrá a Kylian Mbappé, quien no siempre se adapta a lo que le exigen los entrenadores.

El principal caso es el de Luis Enrique, quien criticó seriamente la actitud del francés cuando compartieron en el PSG. Al final del día, el tiempo le dio la razón al español, pues desde que "Kiki" salió del equipo, los parisinos ganaron dos Champions seguidas.