Flewelling lidera triunfo de la Americana en Juego de Futuras

El receptor de 19 años, Nathan Flewelling fue elegido MVP tras conectar un jonrón de dos carreras en la victoria 6-1 de la Liga Americana

Nathan Flewelling, uno de los principales prospectos de los Rays de Tampa Bay, fue la figura del Juego de Futuras Estrellas al conectar un jonrón de dos carreras que encaminó la victoria de la Liga Americana por 6-1 sobre la Liga Nacional.

El receptor de 19 años fue reconocido como el Jugador Más Valioso (MVP) del encuentro, disputado a siete entradas y que reunió a varios de los talentos más prometedores de las ligas menores.

Nathan Flewelling, Futures Game MVP 🏆



The @RaysPlayerDev No. 3 prospect crushed a two-run homer to extend the lead for the AL in the sixth inning.



Flewelling ranks No. 67 in our Top 100 📈



(🎥@MLB) pic.twitter.com/ZRfhFeWORj — Baseball America (@BaseballAmerica) July 12, 2026

Los prospectos de Tampa Bay marcaron la diferencia

Flewelling, considerado el segundo mejor prospecto de la organización de Tampa Bay y seleccionado en la tercera ronda del Draft de 2024, compartió el protagonismo con Theo Gillen, el principal prospecto del club.

Entre ambos impulsaron tres carreras para la Liga Americana. Actualmente, Flewelling juega con Bowling Green, filial Clase A de los Rays, mientras que Gillen desarrolla su temporada con Montgomery, en Doble A.

Gage Wood abrió el encuentro

El derecho Gage Wood, prospecto de los Filis de Filadelfia, fue el encargado de abrir el partido por la Liga Nacional. En una entrada permitió una carrera y realizó apenas 11 lanzamientos, nueve de ellos en la zona de strike, alcanzando una velocidad máxima de 97 millas por hora.

La primera anotación del encuentro llegó luego de que Leo De Vries conectara un sencillo, robara segunda y tercera base, y anotara gracias a un rodado productor de Franklin Arias.

El exligamayorista Shane Victorino, quien dirigió a la Liga Nacional, explicó que fue él mismo quien notificó a Wood que sería el abridor del partido, al considerar que representaba un momento especial para el joven lanzador.

Wood fue seleccionado por los Filis en la primera ronda del Draft de 2024 y esta temporada acumula una efectividad de 3.44, además de 79 ponches en 55 entradas lanzadas entre Clase A y Doble A.

La Nacional empató, pero la Americana respondió

La Liga Nacional igualó momentáneamente el marcador en la tercera entrada gracias a un rodado impulsor del dominicano Jesús Made, uno de los prospectos mejor calificados del sistema de ligas menores.

Sin embargo, en el sexto episodio Flewelling conectó un cuadrangular de dos carreras por el jardín derecho frente al relevista Wen-Hui Pan, batazo que terminó por asegurar el triunfo de la Liga Americana.

Con este reconocimiento, Flewelling se convirtió en el tercer jugador de la organización de Tampa Bay en obtener el premio al Jugador Más Valioso del Juego de Futuras Estrellas.

Las cifras respaldan la importancia del evento: el 86.8% de los peloteros que han participado en este encuentro han llegado posteriormente a las Grandes Ligas, mientras que más del 21% también ha sido seleccionado para disputar al menos un Juego de Estrellas de la MLB.