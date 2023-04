Flash de Monterrey busca el pase directo a la postemporada

Foto: Archivo

Por: Raúl Guevara

Abril 01, 2023, 15:46

Una victoria del Flash de Monterrey frente al Dallas Sidekicks este domingo, podría llevar al equipo mexicano a colocarse en la tercera posición de División Oeste dependiendo los resultados de sus Tacoma Stars y Mesquite Outlaws y lograr su pase directo a la postemporada 2022-23 de la MASL.

Con la ventaja de jugar un día después que sus rivales que desde una noche anterior jugarán su último partido en sus juegos de Mesquite Outlaws (local) vs. Empire Strykers (vistante) y Tacoma Stars (visitante) vs. San Diego Sockers (local), el Flash de Monterrey no tiene más opción que salir a buscar la victoria, sin especular el marcador.

Actualmente el equipo de Mesquite ocupa el lugar 6 de la División Oeste con 34 puntos, mientras el Flash se ubica en el quinto con 35, arriba de ellos en el cuarto sitio Tacoma Stars con 36 , en tercer lugar Empire Strykers con 37 unidades y en el primer lugar el San Diego Sockers con 69.

Una victoria de los regios los llevaría a sumar 38 unidades, lo que en caso de un triunfo de Mesquite sobre Empire los ascendería al 3 lugar, evitando la repesca en caso de que San Diego derrote a Tacoma Stars, dejando la repesca para Strykers en contra de Mesquite, eliminando al Tacoma Stars.

En caso de que el Empire Strykers alcanzara la victoria este sábado sobre el Mesquite, la eliminatoria de repesca será entre el Flash de Monterrey frente a Tacoma Stars aunque este perdiera contra San Diego Sockers.

Por lo pronto los mexicanos, este domingo ya con la postemporada definida, tendrán la ventaja de manejar el marcador, pero aprovechando la localía la victoria será su única opción.

El encuentro entre los texanos de Dallas y los regios del Flash tendrá verificativo este domingo 2 de abril en punto de las 15:35 horas en la Arena Monterrey que espera contar con una gran cantidad de aficionados apoyando al equipo de casa.