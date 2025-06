Flamengo supera sin problemas por 2-0 al ES Tunis

Flamengo, con goles de Giorgian de Arrascaeta y Luiz Araújo, se impuso este lunes por 2-0 y sumó sin despeinarse sus primeros tres puntos en el Mundial de Clubes ante un Espérance de Tunis muy disciplinado, pero igual de inofensivo, en la primera jornada del Grupo D.

El centrocampista uruguayo finalizó una buena jugada colectiva en el minuto 17 y, a partir de ahí, el equipo brasileño echó el freno de forma descarada. Solo sentenció en el 70 con un brillante disparo de Luiz Araújo.

Muy poco del conjunto tunecino, del que se esperaba más en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, la casa del popular personaje cinematográfico Rocky Balboa.

A diferencia de las películas del boxeador, este lunes hubo pocos intercambios de golpes sobre el césped.

El cartel del partido ya no levantaba pasiones, pero lo cierto es que se enfrentaron uno de los mejores equipos de Sudamérica contra uno de los mejores de África.

El 'Mengão' además estaba de estreno. Jorginho, que triunfó no hace mucho en el Chelsea inglés y la selección italiana, debutó con la camiseta rojinegra en el once titular.

Filipe Luís, uno de los entrenadores más jóvenes de este Mundial de Clubes, quiso afianzar así el centro del campo con el exjugador también del Arsenal, Erick Pulgar, De Arrascaeta y Gerson.

Las dos mejores bazas de los tunecinos también nacieron en Brasil: Yan Sasse y Rodrigo Rodrigues, hoy desaparecidos en el ring.

Debut ✅

Assist ✅

Jorginho subbed off after a classy first shift in Flamengo colors 🔴⚫



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #FLATUN pic.twitter.com/hgfD7Uoa8n — DAZN Football (@DAZNFootball) June 17, 2025

Hubo pocas sorpresas en el duelo. Monólogo total del 'Fla' y el Espérance, agazapado atrás.

Y poco tuvo que esforzarse el cuadro carioca para ponerse por delante. Avisó primero con un cabezazo de Léo Ortiz a la salida de un córner y casi en la secuencia ya estaba celebrando el primero.

Varela puso un centro templado al segundo palo, Luiz Araújo dejó el balón muerto dentro del área y De Arrascaeta, que había iniciado la jugada, fusiló solo.

Y a partir de ahí, los de Filipe Luís administraron energías, no arriesgaron más arriba y el partido entró en un ritmo soporífero. Con ello, esperaban que el conjunto de Maher Kanzari diera un paso adelante que nunca se produjo.

Lo único destacable hasta el descanso, un túnel de calidad de Pedro dentro del área y las ganas de Youcef Belaïli.

En el inicio del segundo tiempo llegó por fin la primera finalización entre palos del Espérance con un disparo lejano de Ben Hamida sin problemas para Rossi.

Después de una doble ocasión de Pedro, Filipe Luís metió algo más de mordiente con la entrada del ecuatoriano Gonzalo Plata y el brasileño Bruno Henrique, investigado en una supuesta trama de apuestas ilegales.

El exjugador del Atlético de Madrid también introdujo los cambios para ganar algo de físico porque el Espérance se empezó a acercar a los dominios de Rossi, liderados por Belaïli.

Y cuando parecía que el elenco africano recobraba la 'espérance', Araújo se sacó de la chistera un disparo con rosca definitiva.

La próxima jornada el plato fuerte del grupo: Flamengo-Chelsea.

Comentarios