Flamengo es campeón tras vencer en penales a Fluminense

El clásico conocido como “Fla-Flu” volvió a definir el título estatal en un encuentro marcado por la intensidad y el equilibrio entre ambos equipos

El Flamengo se proclamó campeón del Campeonato Carioca 2026 luego de imponerse al Fluminense en una dramática definición por penales tras empatar 0-0 en el tiempo reglamentario en el estadio Maracaná, en Río de Janeiro.

El clásico conocido como “Fla-Flu” volvió a definir el título estatal en un encuentro marcado por la intensidad y el equilibrio entre ambos equipos, que durante los 90 minutos no lograron romper el empate pese a las aproximaciones ofensivas.

Un partido cerrado y con pocas oportunidades

Desde el inicio del encuentro, ambos conjuntos apostaron por un juego ordenado en defensa y cauteloso en ataque. Flamengo tuvo mayor control del balón durante gran parte del partido, con cerca del 60 por ciento de posesión, mientras que Fluminense apostó por un esquema más compacto y por las transiciones rápidas.

A pesar del dominio territorial del conjunto rojinegro, las ocasiones claras fueron escasas. Flamengo apenas logró generar tres remates totales y uno a portería, mientras que Fluminense registró dos disparos sin dirección al arco. La falta de contundencia de ambos equipos mantuvo el marcador sin movimientos hasta el final del tiempo reglamentario.

Rossi se convierte en el héroe del Flamengo

Ante la igualdad en el marcador, el título tuvo que definirse desde el punto penal, donde el arquero argentino Agustín Rossi se convirtió en la figura del encuentro.

Durante la tanda decisiva, el guardameta del Flamengo logró detener dos disparos de los jugadores del Fluminense, intervenciones que resultaron determinantes para que su equipo se quedara con el campeonato.

El conjunto rojinegro mostró eficacia desde los once pasos y terminó imponiéndose 5-4 en la serie de penales, desatando la celebración de sus aficionados en el histórico Maracaná.

Así se definió la tanda de penales

En la serie decisiva, Flamengo convirtió la mayoría de sus ejecuciones con seguridad, mientras que Fluminense perdió dos oportunidades clave que terminaron inclinando la balanza.

Los errores del equipo tricolor llegaron cuando Guga y Otávio no lograron vencer a Rossi, quien respondió con dos atajadas decisivas que permitieron al Flamengo tomar ventaja y encaminarse al título del campeonato estadual.

Un nuevo capítulo del histórico “Fla-Flu”

La final del Campeonato Carioca volvió a enfrentar a dos de los clubes más importantes de Brasil en uno de los clásicos más tradicionales del fútbol sudamericano. El duelo entre Flamengo y Fluminense, conocido como “Fla-Flu”, tiene más de un siglo de historia y es considerado uno de los partidos más emblemáticos del fútbol brasileño.

El triunfo rojinegro representa un nuevo título para Flamengo en el torneo estatal de Río de Janeiro y reafirma su protagonismo en el fútbol local, tras imponerse a su histórico rival en un duelo que mantuvo la tensión hasta el último penal.

Flamengo inicia la temporada con un título

Con este campeonato, el Flamengo inicia la temporada con un trofeo en sus vitrinas y refuerza su confianza de cara a los desafíos que enfrentará en las competiciones nacionales e internacionales durante el resto del año.

Para el Fluminense, en tanto, la derrota significó quedarse a las puertas del título en una final muy disputada que se definió por detalles mínimos y por la destacada actuación del arquero rival.