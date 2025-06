 Flamengo empata con LAFC y cierra como líder de grupo

El Flamengo brasileño mantuvo este martes su invicto en el Mundial de Clubes tras empatar 1-1 con Los Ángeles FC, en un partido en el que el equipo de Filipe Luís mostró una gran capacidad de reacción antes de enfrentarse al Bayern Múnich en los octavos de final.

El conjunto californiano, en un partido disputado en el Camping World Stadium de Orlando (Florida, Estados Unidos), sorprendió a los brasileños al adelantarse por medio de Denis Bouanga en el 84, pero Flamengo neutralizó la ventaja dos minutos después en una buena jugada individual de Wallace Yan.

El cuadro carioca, con un 11 plagado de reservas, buscó el pleno de victorias, aunque estuvo lejos de la versión ofrecida en las dos primeras jornadas del grupo D, cuando se impuso a Espérance de Tunis (2-0) y Chelsea (3-1).

Tampoco tuvo suerte. Danilo, Pedro y Giorgian de Arrascaeta, este último por partida doble, se toparon con los palos del arco defendido por el francés Hugo Lloris.

