Fitzpatrick toma ventaja de cinco golpes en Francia

El inglés Matt Fitzpatrick llega a la última ronda del Abierto de Francia con cinco golpes de ventaja sobre Tom Vaillant

El inglés Matt Fitzpatrick quedó a un paso de conquistar el Abierto de Francia del DP World Tour después de completar este sábado la tercera ronda con una ventaja de cinco golpes sobre el francés Tom Vaillant.

El golfista de 32 años, cuarto en el ranking mundial, volvió a firmar una sólida actuación en Le Golf National, en Saint-Quentin-en-Yvelines, y se perfila para conquistar su undécimo título en el circuito europeo.

Siete birdies mantienen firme a Fitzpatrick

Fitzpatrick acumuló siete birdies durante su recorrido y únicamente cometió un bogey, el primero que registra en el torneo. Su actuación le permitió mantener una amplia diferencia antes de la ronda definitiva.

El campo de Le Golf National, ubicado en las afueras de París y sede de la Copa Ryder de 2018, será nuevamente el escenario donde se definirá al campeón.

Tom Vaillant ocupa el segundo lugar con 14 golpes bajo par y cuenta con el respaldo del público local, que espera volver a celebrar un triunfo francés en su torneo nacional.

El Abierto de Francia, cuya historia se remonta a 1906, no tiene un campeón local desde 2011, cuando Thomas Levet se quedó con el título.

Cinco jugadores comparten el tercer lugar

Con 13 golpes bajo par, un grupo de cinco golfistas comparte la tercera posición y todavía conserva posibilidades matemáticas de pelear por el campeonato si Fitzpatrick tiene una jornada complicada.

El grupo está integrado por los españoles Eugenio Chacarra y Ángel Hidalgo, el noruego Kristoffer Reitan, el sudafricano Brandon Stone y el danés Jeff Winther.

Eugenio Chacarra protagonizó la actuación más destacada de la tercera jornada. El español entregó una tarjeta de nueve golpes bajo par gracias a siete birdies y un eagle en el hoyo nueve.

La última ronda definirá si Fitzpatrick convierte su amplia ventaja en un nuevo título del DP World Tour o si alguno de sus perseguidores logra recortar la diferencia.