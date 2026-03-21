Firman empate Bournemouth y Manchester United en duelo intenso

El partido cambió radicalmente en el complemento, cuando se registraron los cuatro goles en un lapso aproximado de 20 minutos

El AFC Bournemouth y el Manchester United empataron 2-2 en un partido dinámico disputado en el Vitality Stadium, correspondiente a la jornada de la Premier League, donde ambos equipos protagonizaron un cierre lleno de tensión, goles y polémica.

Primer tiempo con llegadas, pero sin goles

Durante la primera mitad, el encuentro se mantuvo sin anotaciones, aunque con opciones claras en ambas porterías. El Manchester United generó peligro con intentos de Bruno Fernandes y Amad Diallo, pero se encontró con intervenciones oportunas del guardameta Djordje Petrovic.

Por su parte, el Bournemouth también logró aproximaciones que pusieron a prueba a la defensa visitante, en un primer tiempo equilibrado y de constante ida y vuelta.

Explosión ofensiva en la segunda mitad

El partido cambió radicalmente en el complemento, cuando se registraron los cuatro goles en un lapso aproximado de 20 minutos.

El marcador se abrió al minuto 61, cuando Bruno Fernandes convirtió un penal para adelantar al Manchester United. Sin embargo, la respuesta del Bournemouth fue inmediata, igualando el encuentro al 67’ por conducto de Ryan Christie.

La escuadra visitante retomó la ventaja al 71’ tras un autogol de James Hill, en una jugada que parecía encaminar el triunfo para los “Red Devils”.

Expulsión y penal cambian el rumbo

El momento clave del encuentro llegó al minuto 78, cuando el defensor Harry Maguire fue expulsado tras cometer una falta dentro del área sobre Evanilson.

La acción derivó en un penal que fue convertido por Justin Kluivert al minuto 81, sellando el 2-2 definitivo y aprovechando la superioridad numérica del Bournemouth.

Bournemouth presiona y roza la victoria

Tras el empate, el conjunto local mantuvo la presión sobre un Manchester United reducido a diez jugadores. Bournemouth generó las opciones más claras en los minutos finales, incluyendo un disparo de Alex Scott que se estrelló en el travesaño.

El equipo visitante, por su parte, se replegó en busca de conservar el empate ante el empuje rival.

Partido parejo en estadísticas

El encuentro reflejó equilibrio en los números, con ligera ventaja del Bournemouth en posesión del balón, mientras que ambos equipos registraron cinco tiros a puerta, evidenciando un duelo competitivo y sin dominio absoluto.

Empate con sensaciones opuestas

El resultado deja lecturas distintas para ambos clubes. El Manchester United dejó escapar una ventaja en el marcador y se mantiene en la tercera posición con 55 puntos, mientras que el Bournemouth sumó un punto tras reaccionar en dos ocasiones y aprovechar la superioridad numérica, con este resultado, los Cherries se ubican en la décima posición con 42 puntos.

Además, el conjunto local extendió su racha positiva en la temporada, consolidándose como un rival competitivo incluso ante equipos de mayor jerarquía.

Polémica arbitral en el encuentro

El partido también estuvo acompañado de decisiones arbitrales discutidas. Jugadores del Manchester United reclamaron una acción en el primer tiempo que no fue sancionada como penal, lo que generó inconformidad al compararla con la falta que sí derivó en el empate del Bournemouth.