Con el resultado, Chicago mejoró su registro a 9-2 y se apoderó del liderato divisional, mientras que Detroit cayó a 8-3 y vio interrumpida su racha ganadora

Los Osos de Chicago protagonizaron una espectacular remontada en el Día de Acción de Gracias al imponerse 39-35 a los Leones de Detroit en el Ford Field, en un encuentro que se definió en los últimos segundos y que puso en juego el liderato de la División Norte de la Conferencia Nacional.

Caleb Williams se vistió de héroe al conectar un pase de anotación con Rome Odunze cuando restaban apenas tres segundos en el reloj, silenciando a la afición de Detroit y sellando la sexta victoria consecutiva de Chicago.

El mariscal de campo terminó con 345 yardas por aire y dos pases de anotación, en una actuación que permitió a los Bears sobreponerse a una desventaja de 11 puntos en el último cuarto.

Detroit parecía encaminado hacia la victoria después de colocarse arriba 35-24, impulsado por una extraordinaria actuación del corredor Jahmyr Gibbs, quien superó las 200 yardas terrestres y consiguió tres anotaciones.

Sin embargo, una intercepción de Jared Goff y una cuarta oportunidad que los Lions no lograron convertir abrieron la puerta a la remontada de Chicago.

Toman el control de la división

Ambas escuadras llegaron al encuentro con marca de ocho victorias y dos derrotas, lo que convirtió al enfrentamiento en uno de los más atractivos de la Semana 12 de la NFL.

Con el resultado, Chicago mejoró su registro a 9-2 y se apoderó del liderato divisional, mientras que Detroit cayó a 8-3 y vio interrumpida su racha de seis triunfos consecutivos