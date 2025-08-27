Firma Terry McLaurin con Commanders por tres años y 96 mdd

Terry McLaurin, de 29 años, ganará 32 millones de dólares por temporada, con lo cual será el sexto receptor mejor remunerado en la NFL

Terry McLaurin firmó este lunes con los Washington Commanders una extensión de contrato por tres años y 96 millones de dólares, que lo colocan entre los receptores mejor pagados de la NFL.

McLaurin, de 29 años, ganará 32 millones de dólares por temporada, será el sexto receptor mejor remunerado, sólo detrás de Ja'Marr Chase, de Cincinnati Bengals, quien gana 40.3 millones; Justin Jefferson, de Minnesota Vikings, 35 millones; CeeDee Lamb, de Dallas Cowboys, 34; D.K. Metcalf, Pittsburgh Steelers, 33; y Garrett Wilson, New York Jets, 32.5 millones.

Este acuerdo puso fin a las tensiones que existían entre el jugador, ausente de los entrenamientos de pretemporada, y la directiva de los Commanders, que provocaron que en julio pasado solicitara ser cambiado a otro equipo ante el estancamiento que sufrieron las negociaciones de su extensión de contrato.

No es la primera vez que el receptor originario de Indianapolis, Indiana, consigue un aumento salarial con este tipo de presión.

En 2022 también se ausentó del 'mini-campamento' obligatorio y otras actividades del equipo para arreglar una extensión de tres años y 69.6 millones de dólares por la cual McLaurin percibía 23.2 millones de dólares anuales, que lo tenían como el decimoséptimo mejor pagado. Algo que ahora ha incrementado a 32 millones por temporada en el lugar seis entre los receptores.

Terry McLaurin arribó a la NFL seleccionado en la tercera ronda del Draft 2019 por Washington, equipo con el que además de los dos llamados al Pro Bowl acumula 460 recepciones para 6,379 yardas y 38 anotaciones.

El año pasado impuso un récord de la franquicia al sumar 13 recepciones de touchdown y 1.096 yardas.

Para la temporada 2025 que arranca en septiembre próximo, los Commanders intentarán mantener el nivel mostrado el año pasado en el que lograron una marca de 12 ganados y cinco perdidos que los clasificó a playoffs en los que perdieron en la final de la Conferencia Nacional ante los Philadelphia Eagles.

Washington debutará en la campaña regular el 7 de septiembre ante los New York Giants.