Firma Javier Aquino con FC Juárez tras salir de Tigres

Horas antes del arranque del Clausura 2026, Javier Aquino definió su futuro y continuará en la Liga MX. El exjugador de Tigres firmó con FC Juárez

A unas horas del inicio del torneo Clausura 2026, Javier Aquino resolvió su futuro y continuará su carrera en la Liga MX.

Tras su salida de Tigres UANL, marcada por declaraciones que generaron polémica, el defensor de 35 años firmó contrato con FC Juárez, de acuerdo con información que circula en redes sociales.

Juárez apuesta por experiencia y liderazgo

Los Bravos han comenzado a construir un proyecto ambicioso de cara al nuevo torneo y consideran que Aquino aportará liderazgo, experiencia y jerarquía, tanto dentro como fuera de la cancha.

Aunque no se han revelado los detalles del acuerdo, aún se desconoce si el vínculo será por una temporada o por un periodo más largo.

Con este movimiento, Aquino vestirá su tercera camiseta en la Liga MX, tras su paso por Cruz Azul y una etapa prolongada y exitosa con Tigres.

No estará disponible en la Jornada 1

FC Juárez será uno de los equipos que inauguren el Clausura 2026 este viernes, cuando enfrenten a Mazatlán, sin embargo Aquino no estará disponible, ya que aún no ha sido presentado ni registrado oficialmente.

Su debut podría darse hasta la segunda jornada, dependiendo de los tiempos administrativos.

Guido Pizarro habla de su salida de Tigres

Previo al arranque del torneo, el técnico de Tigres, Guido Pizarro, se refirió a la salida del experimentado defensor y reconoció que fue una decisión compleja.

“Lo de Javi es un tema sensible. Lo respeto y me empatizo con su sentir. Fui muy claro con él: la prioridad era el refuerzo que estamos trabajando para traer”, señaló el estratega.

Pizarro recalcó que la decisión se tomó pensando en el proyecto a futuro del club. “Tigres está por encima de cualquier vínculo personal. Mi obligación es ver por lo mejor del equipo”, concluyó.