Firma Isaac del Toro extensión de contrato con UAE Team Emirates

La renovación del ciclista mexicano llega después de un 2026 sobresaliente tras brillar en el Tour de Francia al lograr subir al podio

Isaac del Toro continuará escribiendo su historia con UAE Team Emirates-XRG. El equipo confirmó la renovación del ciclista mexicano hasta el final de la temporada 2031, asegurando la permanencia de una de sus principales promesas tras consolidarse como uno de los corredores más destacados del ciclismo mundial.

La renovación llega después de un 2026 sobresaliente para Del Toro, quien brilló en el Tour de Francia.

En su debut en la ronda francesa terminó en el tercer lugar de la clasificación general, únicamente por detrás de Tadej Pogačar y Remco Evenepoel.

Además, conquistó la segunda etapa, disputada entre Tarragona y Barcelona con final en Montjuïc, resultado que le permitió quedarse con el maillot blanco como mejor ciclista joven de la competencia.

A esos resultados sumó los títulos del UAE Tour, la Tirreno-Adriático y el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, además de acumular nueve victorias durante la temporada, consolidándose como el principal referente del ciclismo mexicano.

TORITO × 2031 ✍️🇲🇽🦅



We’re delighted to announce that @ISAACDELTOROx1 has signed a new long-term contract with UAE Team Emirates-XRG, extending his stay with the team until the end of 2031.



Committed to our future 🤝#WeAreUAE pic.twitter.com/xbtDYG9E9R — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) August 6, 2026 Del Tour de l'Avenir a la élite mundial Cabe recordar que Isaac del Toro llegó a UAE Team Emirates-XRG en 2024, después de conquistar el Tour de l'Avenir 2023, considerado el campeonato más importante para corredores menores de 23 años. Desde entonces, su evolución ha sido constante y encontró uno de sus momentos más importantes durante el Giro de Italia 2025. En aquella edición terminó segundo en la clasificación general, ganó la etapa 17, conquistó la maglia blanca como mejor joven y vistió la maglia rosa durante 11 jornadas, manteniéndose como líder de la competencia hasta la penúltima etapa. Esos resultados terminaron por confirmar que el mexicano estaba listo para competir de tú a tú con las principales figuras del ciclismo internacional. Aunque su futuro con UAE ya quedó asegurado, la temporada todavía presenta un reto importante para Isaac del Toro. El mexicano apunta ahora al Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta de la UCI, que se disputará del 20 al 27 de septiembre en Montreal, Canadá, donde se perfila como el líder de la selección mexicana en la prueba élite varonil y buscará cerrar otro año histórico con una actuación destacada en el máximo escenario del ciclismo de ruta.