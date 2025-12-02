Firma Correcaminos al defensa Andrés Catalán

Correcaminos anunció al defensor Andrés Catalán como nuevo refuerzo del plantel de cara al torneo Clausura 2026 de la Liga de Expansión

El Club Correcaminos dio a conocer mediante sus redes sociales la incorporación del defensa Andrés Catalán para el torneo Clausura 2026 de la Liga de Expansión.

El zaguero, de 25 años, originario de Cuernavaca, Morelos, llega procedente de los Venados de Yucatán.

Andrés debutó con Monarcas Morelia, en el torneo Clausura 2019.

También participó en el equipo Sub 20 del Mazatlán.

Sus actuaciones en el campo lo han llevado a formar parte de la Selección Mexicana que disputó el Premundial Sub 17 en el 2020

Arrancan pretemporada

El conjunto de Ciudad Victoria regresó este lunes a la actividad para dar comienzo a la pretemporada.

Los jugadores reportaron en las instalaciones del CEFOR donde trabajaron con miras a su debut en el Clausura 2026.