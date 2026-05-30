Firma Barcelona a Anthony Gordon por 70 millones

A pesar de los problemas económicos que enfrenta el club español, la directiva mantiene el objetivo de reforzar la plantilla sin incumplir las reglas.

Firmar a Anthony Gordon representa la primera gran apuesta del Barcelona rumbo a la temporada 2026-27. El delantero inglés llegó a España y se sometió a las pruebas médicas antes de cerrar su incorporación procedente del Newcastle, en una operación que rondaría los 70 millones de euros.

El club catalán informó que el atacante firmará su contrato este viernes y posteriormente será presentado de manera oficial. A sus 25 años, Gordon llega tras una de las mejores campañas de su carrera y como una de las piezas ofensivas más destacadas del futbol inglés.

¿Cuántos goles marcó Anthony Gordon?

Durante la temporada pasada, el delantero registró 17 goles con el Newcastle, incluyendo 10 anotaciones en la Liga de Campeones. Uno de esos tantos fue precisamente ante el Barcelona en los octavos de final del torneo europeo.

El futbolista destacó por su velocidad, desborde y capacidad para jugar por ambas bandas, características que el conjunto blaugrana buscaba reforzar para el próximo ciclo.

Barcelona busca cumplir con el fair play financiero

A pesar de los problemas económicos que enfrenta el club español, la directiva mantiene el objetivo de reforzar la plantilla sin incumplir las reglas del fair play financiero. La llegada de Gordon sería apenas el inicio de otros movimientos durante el mercado de verano.

Además de su nuevo reto en España, Gordon forma parte de la selección de Inglaterra que disputará el Mundial. El combinado inglés debutará el 17 de junio frente a Croacia en Arlington, Texas.