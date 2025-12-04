¡Final regia a la vista! ¿Tigres y Monterrey cuándo jugarían?

Los dos equipos regiomontanos sueñan con otra final regia al obtener un resultado positivo en sus respectivos partidos de la semifinal de ida

Han pasado 8 largos años desde aquella primera final regia de la historia en donde el conjunto de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León obtuvo su 6to título de liga y que mejor manera que arrebatándole el campeonato con su propia afición hacia su acérrimo rival, los rayados del Monterrey.

Aquel 10 de diciembre del 2017 es una fecha que será recordada para siempre por la numerosa afición regiomontana apasionada por el deporte del futbol, ambos equipos llegaron a esta final como los lideres del torneo Apertura 2017, por un lado, tigres se metía a la final como segundo lugar general con 32 puntos mientras que el conjunto de la pandilla llegó como líder general con 37 puntos y teniendo la mejor ofensiva y defensiva del torneo, con 29 goles a favor y 12 goles en contra.

En el partido de ida en el Estadio Universitario con un inmenso frio que sacudía a la afición presente, Tigres y Rayados empataron 1-1 con goles de Enner Valencia y Nicolas Sánchez, en un juego muy desequilibrante y con un ritmo muy diferente acostumbrado a los otros clásicos.

En el partido de vuelta en el Estadio BBVA, con la afición rayada presente, ambos equipos jugaron de una manera muy competitiva tratándose de llevar el campeonato de la primer final regia para su propia afición, al final el conjunto felino gano el encuentro con un marcador de 1-2 para ganar su sexta estrella y quedarse con el triunfo en el primer final de liga entre ambos equipos de Nuevo León.

En la actualidad tanto Tigres como Monterrey están dentro de los 4 equipos que lucharan para ganar el campeonato del torneo Apertura 2025 y también tratar de repetir la histórica hazaña de tener una final histórica más después de 8 años.

Monterrey y Tigres acaban de obtener un resultado a su favor en sus respectivos encuentros de las semifinales en contra de Cruz Azul y Toluca y eso despierta la esperanza de poder llevar a cabo otra final de liga en territorio neoleonés.

El partido de ida se jugaría el próximo jueves 11 de diciembre en el estadio BBVA y la final de vuelta seria en el estadio Universitario el domingo 14 de diciembre del 2025.

Si llegase a existir otra final regia, ¿cuál hecho sería más probable? Tigres ganando su 9na estrella o rayados ganando su 6to campeonato de liga.