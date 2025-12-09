Final Apertura 2025: Estos serán los horarios de los partidos

La Liga MX dio a conocer la fecha y horarios en que se disputará la final del torneo Apertura 2025 entre Toluca y Tigres

Ya fueron revelados la fecha y horarios en que se jugará la final del Apertura 2025 entre los Diablos Rojos del Toluca y los Tigres de la UANL para conocer al campeón de la Liga MX.

El cuadro de la “U” recibirá a Toluca en el partido de ida programado para el jueves 11 de diciembre, a las 20:00 horas en la cancha del estadio Universitario.

Mientras que la vuelta será el domingo 14 de diciembre, a las 19.00 horas, en el estadio Nemesio Diez.

Los Diablos de Mohamed buscarán su título 12 para alcanzar al Guadalajara como segundo cuadro más ganador de la liga, y Tigres irá por su novena estrella.

Tigres sube al podio de finalistas

Tras eliminar al Cruz Azul en la semifinal de la liguilla del Apertura 2025, el sábado pasado en el Universitario, Tigres “sube al podio” de equipos con más participaciones en la fran final en la historia de la Primera División del futbol mexicano, con un total de 15 (ya se contabiliza la del actual certamen azteca).

En este tema, a los felinos sólo los superan América (con 22) y Cruz Azul (con 18).

Los de la UANL se medirán al Toluca, que dejó fuera de combate a Rayados en “semis” el sábado pasado en el estadio Nemesio Díez, y que también disputará su serie por el título 15 en el máximo circuito.

Esta es una batalla por el cetro inédita, ya que nunca se habían enfrentado en una final los escarlatas y “La U”, en la liga.