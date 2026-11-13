Fin a una sequía de 13 años: Lechuzas de Leyes vence a Osos FIME

La gesta dorada estuvo marcada por el éxito en el banquillo, ya que en su primera temporada al frente del equipo como Head Coach, Aldair Vázquez

Tras una larga espera de trece años, la noche mágica llegó para las Lechuzas de Leyes, que con una exhibición defensiva imponente y una intensidad a tope se impusieron 17-10 ante los Osos de FIME, arrebatándoles la corona en una vibrante final.

El encuentro, disputado ante unos 12 mil aficionados que abarrotaron las gradas del estadio Gaspar Mass, quedó grabado en la historia del emparrillado al consagrar a los futuros abogados con su primer campeonato en la categoría de Veteranos desde el 2013.

Las acciones comenzaron a definirse desde el primer cuarto, cuando el mariscal de campo Axel Bladé conectó dos precisos pases de anotación con Jair Ituarte, jugadas que establecieron la ventaja y encaminaron a Leyes hacia la victoria.

Por su parte, los Osos de FIME —que llegaban al duelo con una impresionante racha de 35 triunfos consecutivos y el estatus de tricampeones— pelearon con orgullo hasta el último segundo.

El drama se vivió en los instantes finales cuando, con poco más de un minuto en el reloj, FIME recuperó una patada corta para orquestar un último embate ofensivo; sin embargo, la sólida muralla defensiva de las Lechuzas logró frenar sus aspiraciones.

Con este resultado, las Lechuzas cobraron revancha deportiva ante los Osos, quienes los habían derrotado en la gran final del año anterior.

Asimismo, la gesta dorada estuvo marcada por el éxito en el banquillo, ya que en su primera temporada al frente del equipo como head coach, Aldair Vázquez devolvió el trono y la gloria al conjunto de Leyes.