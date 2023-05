Filtran video íntimo del luchador Matt Riddle

La estancia del luchador estadounidense Matt Riddle en la WWE está en duda, luego de que se convirtiera en tendencia por la filtración de un video donde muestras sus genitales de forma obscena.

En vídeo que circuló por Twitter y se extendió a páginas web, donde no pudo ser eliminado por completo, se aprecia a Riddle exponiendo sus partes íntimas frente a la cámara, en lo que habría sido un video realizado para una mujer.

Aunque todo parece indicar que el video sexual se filtró por Snapchat, aún no queda claro si fue la estrella de la WWE u otra persona quien difundió el clip.

El excampeón por parejas de 37 años tiene un largo historial sobre malas experiencias con las mujeres, o al menos eso han explicado algunas de sus exparejas con el tiempo. Una de ellas, la estrella de cine porno, Daniella Petrow, quien lo acusó de abuso sexual.

Ahora con la filtración del polémico video, Petrow volvió a describir al luchador como un 'depredador sexual'.

@SuperKingofBros now I’m getting sent your fuckin dick swinging vid by randoms still!??!😤😒Go back to rehab 💯this time not just for substance abuse but for a sex addiction ya fuckin sexual predator!!!! @therealmishamontana get your dog on leash @WWE @ringsidenews_ @TripleH pic.twitter.com/7gHhtvqEdc