Filtran video del accidente donde murió el luchador Tempo

El mundo de la lucha libre continúa lamentando la partida de Tempo, cuya muerte ha dejado una profunda huella entre quienes lo siguieron y conocieron.

La lucha libre mexicana se encuentra de luto tras la muerte del luchador Tempo, una noticia que ha conmocionado tanto a fanáticos como a integrantes del gremio luchístico.

En las últimas horas comenzó a circular en redes sociales un video que muestra los momentos previos y posteriores al accidente en el que perdió la vida el gladiador mexicano en camino a la función programada para el viernes.

Las imágenes muestran parte de la maniobra que derivó en el fatal incidente. Tras el impacto, personas que se encontraban en los alrededores del accidente, rápidamente acudieron a brindarle apoyo.

De acuerdo con los primeros reportes, el luchador sufrió lesiones de gravedad rumbo a la función en Coapa y, pese a los esfuerzos realizados por los servicios de emergencia, perdió la vida poco tiempo después.

#CDMX 🔴 | Esta tarde el luchador "Tempo" murió en su motocicleta tras ser impactado por una camioneta en Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso y Av. Del Recreo en @IztacalcoAl. 🚨



🤳 @chama_lopez | #87Punto3 📻🚩 pic.twitter.com/OlLcKdvUFC — @87PUNTO3 ᴴᴰ 📻🚩 (@87punto3) May 30, 2026

La noticia generó una fuerte reacción entre aficionados, compañeros de profesión y promotores, quienes utilizaron sus redes sociales para despedirse del luchador y enviar condolencias a sus familiares y seres queridos.

Diversas figuras del pancracio mexicano destacaron la pasión, entrega y profesionalismo que Tempo mostró a lo largo de su carrera, recordando que dedicó gran parte de su vida al deporte espectáculo.

Tras la difusión del video, también surgió un debate en redes sociales sobre la responsabilidad de compartir este tipo de imágenes, ya que muchos usuarios consideraron que se debe respetar el duelo de la familia y evitar la viralización de contenido relacionado con el accidente.

Por su parte, aficionados han comenzado a rendir homenaje al luchador con mensajes, fotografías y recuerdos de algunas de sus presentaciones más destacadas dentro del circuito independiente.

Mientras tanto, el mundo de la lucha libre continúa lamentando la partida de Tempo, cuya muerte ha dejado una profunda huella entre quienes lo siguieron su trayectoria dentro de los encordados.