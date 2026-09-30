Filtran jersey especial de la Selección por 100 años de la FMF

La información fue difundida por el portal especializado en jerseys, Footy Headlines, que previamente filtró los uniformes para la Copa del Mundo acertadamente

En 2026, la Selección Mexicana portó un jersey que será recordado por siempre, pues es el que portó durante la que muchos consideran su mejor participación en la historia de los Mundiales.

Por ello, aprovechando el nuevo lazo que se creó con la afición y para celebrar el centenario de la creación de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), la marca que viste al combinado nacional lanzaría una playera especial.

La información fue difundida por el portal especializado en jerseys, Footy Headlines, que previamente filtró los uniformes para la Copa del Mundo acertadamente.

En las imágenes difundidas se observa un jersey liso con un pequeño cuello tipo polo y cuya característica principal es el color, pues se deja de lado el tradicional verde para portar el guinda.

Esto se debe a que durante sus primeros años este fue el color con el que vistió la Selección. Fue hasta el Mundial de Suecia 1958 que se decidió cambiar el color por el verde que todos conocemos.

Otra característica llamativa es que el escudo del jersey sería retro, al igual que el logo de Adidas, que dejaría de lado las tres barras para lucir el Trefoil.

Por el momento todavía no se sabe cuándo podría salir a la venta, aunque podría ser para el verano de 2027 para estrenarla durante la Copa Oro de ese año. Además, el aniversario de la FMF es el 23 de agosto.