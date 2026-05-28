Filis vence 4-3 a Padres con jonrones de Harper Realmuto y Turner

Los Filis de Filadelfia derrotaron este martes 4-3 a los Padres de San Diego gracias a los cuadrangulares de Bryce Harper, J.T. Realmuto y Trea Turner

Los Filis de Filadelfia derrotaron este martes 4-3 a los Padres de San Diego gracias a los cuadrangulares de Bryce Harper, J.T. Realmuto y Trea Turner, además de una sólida actuación monticular de Aaron Nola.

Harper abrió el marcador desde la primera entrada al conectar un jonrón solitario hacia el jardín derecho apenas en el noveno lanzamiento del encuentro.

En la segunda entrada, Realmuto amplió la ventaja con otro cuadrangular, esta vez hacia el jardín izquierdo, mientras que Turner castigó nuevamente a los Padres con un vuelacercas solitario en el tercer inning.

Filadelfia agregó una carrera más en la tercera entrada cuando Harper anotó gracias a un sencillo productor de Alec Bohm.

Nola domina y Duran asegura el triunfo

Aaron Nola consiguió su tercera victoria de la temporada tras lanzar seis entradas en las que permitió apenas tres imparables y dos carreras limpias, además de recetar cinco ponches.

El dominicano Jhoan Duran cerró el encuentro con autoridad y consiguió su salvamento número 11 del año tras ponchar a dos bateadores en la novena entrada.

San Diego logró reaccionar en la cuarta entrada gracias a un jonrón de dos carreras del dominicano Manny Machado, quien encontró en base a Gavin Sheets después del primer hit del encuentro para los Padres.

Más adelante, el también dominicano Ramón Laureano acercó a los visitantes con un cuadrangular solitario en la octava entrada, aunque no fue suficiente para evitar la derrota.

El abridor dominicano Randy Vásquez cargó con el descalabro luego de trabajar cinco entradas y dos tercios, permitiendo ocho imparables y tres carreras limpias, además de dos ponches y una base por bolas.