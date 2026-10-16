Fijan fecha de audiencia por el ascenso y descenso en México

Leones Negros, Atlético La Paz, Atlético Morelia, Cancún FC y Club Deportivo Zacatecas mantienen una reclamación contra la FMF y la Liga MX

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) escuchará los argumentos de cinco clubes de la Liga de Expansión MX y de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la Liga MX los próximos 18 y 19 de noviembre, en la Ciudad de México, como parte de la disputa por la suspensión del ascenso y descenso en el futbol mexicano.

Los equipos que impulsan la reclamación son Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, Club Atlético La Paz, Club Atlético Morelia, Cancún FC y Club Deportivo Zacatecas.

Las instituciones buscan revertir las disposiciones que les impiden llegar a la máxima categoría por méritos deportivos.

La audiencia representa un nuevo intento por modificar un sistema que permanece suspendido desde 2020 y cuya eliminación para la temporada 2026-2027 volvió a encender el conflicto entre los clubes de la división de plata y los organismos que regulan el futbol nacional.

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El conflicto se centra en las reglas que impiden a los equipos de Expansión ascender a la Liga MX y a los clubes de Primera División descender de categoría.

Dicha medida quedó establecida en el reglamento de competencia para la temporada 2026-2027, luego de una decisión del Comité Ejecutivo de la FMF.

Los clubes inconformes consideran necesario revisar las disposiciones que mantienen cerrada la vía deportiva para alcanzar el máximo circuito.

Para las cinco instituciones, la posibilidad de competir por el ascenso es parte fundamental de la estructura de las ligas profesionales.

Por ello, recurrieron nuevamente al tribunal con sede en Suiza para que analice sus argumentos frente a la federación y la Liga MX.

Se trata del tercer intento de clubes de la categoría de plata por conseguir una resolución favorable en esta disputa. Los procedimientos anteriores no lograron restablecer el sistema en los términos solicitados por los equipos.

La audiencia permitirá que ambas partes expongan sus argumentos, aunque la fecha fijada no significa que el TAS haya ordenado el regreso del ascenso y descenso. La decisión dependerá del análisis del caso y de la resolución que emita el organismo.

El conflicto también se discute en el Congreso

Mientras avanza el procedimiento deportivo, en el Congreso de la Unión se analiza una propuesta para reformar la Ley General de Cultura Física y Deporte, con el objetivo de establecer por la vía legal el restablecimiento del ascenso y descenso en las ligas profesionales mexicanas.

Esta iniciativa representa una ruta distinta a la reclamación presentada ante el TAS, pues busca modificar el marco jurídico nacional para regular el sistema de competencia.

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De aprobarse, la reforma podría tener efectos en la organización de las ligas y en las condiciones que deben cumplir los clubes para cambiar de categoría, sin embargo su alcance dependerá del proceso legislativo y del contenido definitivo que, en su caso, se apruebe.