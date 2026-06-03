FIFA usará partidos en 3D para asistir a los árbitros

El Mundial incorporará una recreación virtual en tiempo real para agilizar decisiones sobre fueras de juego, balones fuera y otras jugadas polémicas

La FIFA implementará una innovadora tecnología que permitirá recrear los partidos del Mundial en tres dimensiones y en tiempo real, con el objetivo de mejorar la precisión y rapidez de las decisiones arbitrales durante el torneo.

El sistema generará una réplica digital simultánea de cada encuentro, facilitando la detección de jugadas polémicas como fueras de juego, balones que abandonen el terreno de juego y acciones que requieran revisión inmediata.

La herramienta busca optimizar especialmente el funcionamiento del fuera de juego semiautomático, al permitir que los árbitros reciban alertas instantáneas cuando exista una posición adelantada evidente.

Alertas automáticas para posiciones adelantadas

El director de Innovación de la FIFA, Johannes Holzmülle, explicó que la tecnología notificará directamente al árbitro principal y a los asistentes cuando la diferencia entre el atacante y el último defensor supere los diez centímetros.

En casos más ajustados, las imágenes seguirán siendo analizadas por el sistema de videoarbitraje (VAR), como ocurre actualmente.

Según detalló el organismo, la tecnología ha sido probada durante los últimos tres años en distintas competiciones organizadas por la FIFA, reduciendo progresivamente el margen de detección hasta alcanzar el nivel de precisión que se utilizará en el Mundial.

Para construir la versión virtual de cada encuentro, la FIFA instalará 16 cámaras en cada estadio. Estos dispositivos capturarán 29 puntos de datos de cada jugador hasta 50 veces por segundo.

Además, el balón incorporará un chip capaz de registrar movimientos 500 veces por segundo, permitiendo un seguimiento extremadamente preciso de cada acción dentro del campo.

La información recopilada generará repeticiones tridimensionales en tiempo real mediante avatares digitales que reproducirán fielmente la apariencia de los futbolistas, quienes serán escaneados previamente antes del inicio del torneo.

La recreación virtual también ayudará a resolver situaciones complejas relacionadas con los fueras de juego posicionales, al mostrar exactamente cuál era la línea de visión del portero y determinar si un jugador adelantado influyó o no en la acción.

Asimismo, el sistema permitirá detectar automáticamente cuando el balón haya cruzado por completo las líneas de banda o de fondo, evitando controversias similares a las registradas en torneos anteriores.

La aplicación funcionará de manera similar a la tecnología de línea de gol, enviando avisos inmediatos cuando el esférico abandone el terreno de juego.

Más tecnología e inteligencia artificial

El Mundial también incorporará nuevas herramientas desarrolladas por Lenovo, empresa encargada de proporcionar infraestructura tecnológica impulsada por inteligencia artificial para el campeonato.

Entre las novedades destaca un software diseñado para mejorar la calidad de imagen de las cámaras corporales utilizadas por los árbitros, permitiendo transmisiones más nítidas incluso durante acciones de alta velocidad.

La FIFA considera que estas imágenes ofrecerán una perspectiva única para que los aficionados comprendan mejor la complejidad de las decisiones arbitrales que deben tomarse en cuestión de segundos.

Otra de las innovaciones será la plataforma Football AI Pro, una herramienta de inteligencia artificial que estará disponible para las 48 selecciones participantes.

El sistema permitirá analizar partidos, resumir estadísticas, generar informes tácticos y recrear en 3D acciones relevantes como los goles, facilitando el acceso a información avanzada para todos los equipos.

La FIFA señaló que esta plataforma busca democratizar el uso de la inteligencia artificial en el futbol de alto rendimiento.