Fuentes del organismo confirmaron que está colaborando estrechamente con las autoridades pertinentes, incluidas las fuerzas y cuerpos de seguridad

La FIFA confirmó este jueves que ha sido víctima de un ciberataque delictivo, que ha dado lugar al acceso no autorizado a un conjunto limitado de información personal y empresarial, y mostró su más enérgica condena por estos hechos.

Fuentes del organismo confirmaron a EFE que está colaborando estrechamente con las autoridades pertinentes, incluidas las fuerzas y cuerpos de seguridad tras el incidente.

"FIFA condena en los términos más enérgicos posibles la obtención y publicación ilícitas de información, en particular de datos personales. Tales acciones constituyen una violación grave e inaceptable de la privacidad y pueden tener consecuencias significativas para las personas afectadas", señaló.

Un grupo llamado "Handsome Boy Hacking Club" se ha atribuido en internet la autoría del ataque, en el que habría obtenido acceso a 12 GB de datos, lo que supone menos del 0.1 % de todos los que posee la FIFA.

La acción no ha afectado a los documentos relacionados con el proyecto del presidente, Gianni Infantino, FIFA Forward Enterprise (FFE), que planteaba la venta de participaciones del Mundial a inversores privados y que retiró ante el rechazo que generó entre confederaciones y federaciones, ahora objeto de investigación.