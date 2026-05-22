FIFA refuerza vigilancia sanitaria con selección de Congo

La FIFA reiteró que la prioridad es garantizar un torneo seguro para jugadores, cuerpos técnicos, aficionados y personal involucrado en la competencia.

La FIFA mantiene coordinación permanente con la Federación Congoleña de Futbol (FECOFA) para informar y proteger a la selección de la República Democrática del Congo ante el brote de ébola detectado en la región y su próxima participación en el Mundial.

El combinado africano, dirigido por el técnico francés Sébastien Desabre, se encuentra en la etapa final de preparación rumbo al torneo, aunque el avance de la enfermedad en el este del país ha generado preocupación sanitaria internacional.

De acuerdo con reportes oficiales, el brote ha dejado al menos 139 personas fallecidas y más de 600 casos sospechosos tanto en territorio congoleño como en Uganda.

FIFA trabaja con autoridades sanitarias

Además de mantenerse en contacto con la federación africana, la FIFA colabora con autoridades de salud y seguridad de los países anfitriones del Mundial: Estados Unidos, México y Canadá.

El organismo también mantiene comunicación con la Organización Mundial de la Salud (OMS) para dar seguimiento a la evolución del brote y aplicar protocolos preventivos.

La FIFA reiteró que la prioridad es garantizar un torneo seguro para jugadores, cuerpos técnicos, aficionados y personal involucrado en la competencia.

“La salud y seguridad de todas las personas involucradas sigue siendo la principal prioridad”, señaló el organismo.

Congo volverá a un Mundial tras más de cinco décadas

La selección congoleña disputará una Copa del Mundo por primera vez en 52 años y tiene programados dos partidos amistosos antes de su debut.

El equipo enfrentará a Dinamarca el 3 de junio en Lieja, Bélgica, y posteriormente jugará ante Chile el 9 de junio en La Línea, España.

Su estreno mundialista será el 17 de junio frente a Portugal en Houston, Estados Unidos. Después se medirá a Colombia el 23 de junio en Guadalajara y cerrará la fase de grupos ante Uzbekistán el 27 de junio en Atlanta.