FIFA reduce castigo a Molina, pero mantiene sanción a Paredes

La Asociación del Fútbol Argentino buscará llevar el caso ante el TAS tras la decisión de la FIFA por los incidentes en la final del Mundial 2026

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) resolvió parcialmente la apelación presentada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) contra las sanciones impuestas por los incidentes ocurridos durante la final del Mundial 2026, en la que España derrotó 1-0 a Argentina.

Como resultado de la revisión, el organismo redujo de siete a cuatro partidos la suspensión del defensor Nahuel Molina, mientras que mantuvo el castigo de 10 encuentros para el mediocampista Leandro Paredes.

La decisión también modificó la sanción económica de Molina, cuya multa pasó de 90 mil a 60 mil dólares. En contraste, Paredes deberá cumplir con la penalización original y pagar 90 mil dólares, según informó la AFA mediante un comunicado.

La AFA analiza llevar el caso ante el TAS

Tras conocer la resolución, la asociación argentina anunció que solicitará los fundamentos de las decisiones de la FIFA para posteriormente presentar un recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

La entidad consideró que cuenta con argumentos suficientes, tanto de hecho como de derecho, para solicitar una nueva revisión de las sanciones aplicadas a sus integrantes.

La apelación original buscaba modificar los castigos establecidos por la Comisión Disciplinaria de la FIFA, derivados de los incidentes relacionados con cánticos discriminatorios durante la final del torneo, disputada en julio pasado.

Argentina recibió multas y restricciones de público

Además de las sanciones individuales, la AFA recibió una multa de 321 mil dólares y medidas de restricción de espectadores en partidos de la selección argentina.

Las penalizaciones fueron impuestas por distintos incidentes registrados durante los encuentros del equipo frente a Cabo Verde, Egipto, Suiza, Inglaterra y España.

En aquella resolución también fueron castigados otros integrantes de la delegación argentina. Thiago Almada recibió un partido de suspensión, mientras que Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico, fue sancionado con tres encuentros.

FIFA autorizó descontar suspensiones en amistosos

En agosto pasado, la FIFA aceptó una solicitud de la AFA para que los partidos de suspensión pudieran cumplirse tanto en encuentros amistosos como en compromisos oficiales organizados por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

La disposición establece que los castigos se descontarán en cualquiera de estas competiciones, dependiendo de cuál se dispute primero.