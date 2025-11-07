FIFA nomina a Kevin Mier a mejor portero del año

Mier comparte la nominación junto a otros nombres élite como Alisson, Thibaut Courtois, Gianluigi Donnarumma, Jan Oblak o Manuel Neuer

Durante los últimos años, la Liga MX ha traído jugadores de mayor nivel, algunas figuras que se encuentran en la etapa final de su carrera y jugadores jóvenes con mucha proyección a futuro.

Un ejemplo de esto es el fichaje de Kevin Mier a Cruz Azul, quien llegó como uno de los porteros colombianos con mayor potencial, el cual ha ido alcanzando poco a poco, incluso siendo destacado por la FIFA como uno de los mejores de su posición.

A pocas semanas que se celebre la ceremonia de los premios The Best, el órgano rector del fútbol mundial lanzó su lista de nominados a los premios, donde aparece el arquero cafetalero, quien ha enamorado al fútbol mexicano con su estilo arriesgado y vistoso.

Mier comparte la nominación junto a otros nombres élite como Alisson, Thibaut Courtois, Gianluigi Donnarumma, Jan Oblak o Manuel Neuer; siendo el único jugador de Concacaf nominado a un premio junto con Lionel Messi.

Desde que llegó a México, Kevin se ha mantenido en la conversación de los mejores porteros de la Liga MX, pues sus números son bastante positivos: en 92 partidos mantuvo su arco en cero 37 ocasiones.

Fuera de algunos errores puntuales que le han costado caros a su equipo, el colombiano es una figura absoluta y será parte fundamental de Cruz Azul, que aspira a alzar su décimo título de Liga y que en diciembre competirá en la Copa Intercontinental.

Pocas veces un jugador de la México ha estado nominado a un premio internacional y generalmente estos llegan con el famoso Premio Púskas, donde han estado nominados Marco Fabián, Luis Ángel Landín (ambos con Cruz Azul), André-Pierre Gignac, Avilés Hurtado o Giovani Dos Santos.