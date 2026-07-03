FIFA lamenta muertes tras festejos por triunfo de México

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, lamentó la muerte de cuatro personas durante los festejos por la victoria de México sobre Ecuador

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, expresó sus condolencias por la muerte de cuatro personas durante las celebraciones por la victoria de la Selección Mexicana sobre Ecuador en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, tragedia ocurrida en distintos puntos de Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México.

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, el dirigente del organismo rector del futbol mundial manifestó su pesar por los hechos registrados la noche del 30 de junio y la madrugada del 1 de julio, cuando cientos de miles de aficionados celebraban el pase del Tricolor a los octavos de final.

"Nos ha entristecido profundamente conocer la trágica muerte de cuatro personas en la Ciudad de México durante las celebraciones que siguieron al partido de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de la FIFA, el 30 de junio de 2026", escribió Infantino.

Infantino añadió un mensaje dirigido a los familiares de las víctimas.

"En nombre de la FIFA y la comunidad del futbol internacional enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus familias y amigos. Que descansen en paz".

Cabe señalar que las celebraciones por el triunfo de México reunieron a más de 1.4 millones de personas sobre Paseo de la Reforma, donde se registraron cuatro fallecimientos en distintos puntos del operativo implementado por las autoridades capitalinas.

Tres de las víctimas, un hombre de 44 años y dos mujeres de 19 y 48 años, murieron por asfixia en las inmediaciones del cruce de las calles Lancaster y Hamburgo, en la colonia Juárez.

El cuarto caso ocurrió en la zona de Río Lerma y Río Tíber, en la colonia Cuauhtémoc, donde un hombre de entre 25 y 30 años sufrió una emergencia médica mientras se encontraba entre los asistentes.

Inicialmente permanecía sin ser identificado, pero la noche del 1 de julio fue reconocido y reclamado por sus familiares, informó la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

Investigación sigue en curso

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió cuatro carpetas de investigación, una por cada fallecimiento.

Como parte de las diligencias, personal ministerial, peritos y elementos de la Policía de Investigación realizan el análisis de videograbaciones, revisan expedientes clínicos y recaban entrevistas para determinar las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

En el caso del cuarto fallecimiento, las autoridades mantienen abiertas distintas líneas de investigación. Mientras la Secretaría de Salud capitalina lo relaciona con una posible intoxicación, otros reportes oficiales señalan que el hombre sufrió una crisis convulsiva seguida de un paro cardiorrespiratorio.