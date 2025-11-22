FIFA expulsa un año al Liga Dominicana por 'manipular' partidos

La decisión desata un reacomodo inmediato, y ahora se deberán reforzar controles y responder a nuevas exigencias del organismo mundial.

La FIFA determinó la expulsión por un año del Atlético San Cristóbal de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), al concluir que el club estuvo involucrado en conductas relacionadas con la manipulación de partidos. La resolución también ordena el descenso del equipo a la categoría de expansión para la siguiente temporada, una sanción que sacude al balompié dominicano y coloca bajo la lupa los mecanismos de prevención dentro de sus competencias.

Qué dice el documento oficial

De acuerdo con la notificación emitida por la Comisión Disciplinaria del organismo internacional, la investigación encontró elementos suficientes para considerar que el club violó el artículo 20 del Código Disciplinario de la FIFA, el cual establece penas severas para quienes participen directa o indirectamente en esquemas que alteren el desarrollo normal de un torneo. La decisión, comunicada este mismo viernes a las partes implicadas, es vinculante y debe aplicarse de inmediato.

En el documento se indica que los responsables cuentan con un plazo de diez días para solicitar la resolución detallada con fundamentos, misma que sería publicada en el portal jurídico de la FIFA en caso de solicitarse. También se aclara que el procedimiento permite la presentación de apelaciones, lo que abre la puerta a una eventual revisión, aunque sin frenar la ejecución de la sanción.

Impacto para el club en la temporada y en su futuro

El impacto deportivo es considerable para el Atlético San Cristóbal, un equipo que ya atravesaba una temporada complicada: apenas había conseguido dos puntos tras dos empates y once derrotas, cifras que lo mantenían en el fondo de la tabla. Sin embargo, la resolución disciplinaria eclipsa cualquier análisis deportivo, pues coloca al club en una situación que trasciende lo futbolístico y lo obliga a replantear por completo su funcionamiento institucional.

Reacción de la Federación Dominicana de Fútbol

La Federación Dominicana de Fútbol reaccionó de inmediato y difundió un comunicado en el que reconoce la medida adoptada por la FIFA. Además, convocó para el lunes próximo a una reunión extraordinaria de su Comité Ejecutivo, con el propósito de revisar a fondo la resolución y definir los pasos que deberán seguirse conforme a la normativa nacional e internacional.

Entre los temas centrales se encuentra la implementación de un plan educativo preventivo contra la manipulación de partidos, una solicitud expresa del organismo mundial para evitar que situaciones similares se repitan.

La LDF promete transparentar el proceso

La LDF, por su parte, reiteró su compromiso con la transparencia y con la estricta aplicación de los reglamentos, asegurando que mantendrá informados a clubes, aficionados y medios sobre cualquier avance relacionado con el caso. Con esta sanción sobre la mesa, la liga dominicana entra en un periodo decisivo en el que deberá reforzar la confianza del público y demostrar que cuenta con herramientas sólidas para garantizar la integridad de la competencia.