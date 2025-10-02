FIFA deja en manos de la UEFA posible suspensión de Israel

La FIFA negó que en el próximo consejo del organismo, que se celebrará este jueves en Zúrich, vaya a tratarse la participación de Israel en las competiciones

El vicepresidente de la FIFA, Victor Montagliani, insistió este miércoles en que la decisión de suspender o no a Israel de las competiciones internacionales está en manos de la UEFA.

Montagliani habló en la Leaders Sports Business de Londres y negó que en el próximo consejo de la FIFA que se celebrará este jueves en Zúrich (Suiza) vaya a tratarse la participación de Israel en estas competiciones.

"Lo primero de todo es que Israel es un miembro de la UEFA y no es diferente a que si yo tuviera que lidiar con un miembro de mi región. Es una decisión de la UEFA. Israel es su miembro y tienen que lidiar ellos con eso. Respeto no sólo el proceso, también su decisión", dijo Montagliani.

Israel es en estos momentos tercera de su grupo de clasificación para el Mundial de 2026, por detrás de Noruega e Italia y uno de los países organizadores, Estados Unidos, por medio de su presidente, Donald Trump, ya ha asegurado que hará todo lo que pueda para que los israelíes, si se clasifican, puedan estar en la Copa del Mundo que también tiene como sedes a México y Canadá.

La semana pasada, ocho expertos de la ONU, entre ellos la relatora para Palestina, Francesca Albanese, pidieron a la FIFA y a la UEFA que suspendan a la selección israelí de las competiciones internacionales "como respuesta al genocidio en curso en el territorio palestino ocupado".

Los que están a favor de suspender a Israel toman como ejemplo lo ocurrido con Rusia, que ha quedado fuera de las competiciones europeas desde la invasión de Ucrania en 2022.

Los expertos de la ONU aclararon que el boicot "debe dirigirse al Estado de Israel y no a los jugadores individuales", ya que estos no pueden cargar con las consecuencias de las decisiones de su gobierno, por lo que no debe haber discriminación ni sanciones contra deportistas por su origen o nacionalidad.

"Las selecciones nacionales que representan a Estados que cometen violaciones masivas de los derechos humanos sí pueden y deben ser suspendidas, como ha ocurrido en el pasado", agregaron.

Además, la federación turca ha sido la primera de Europa en pedir la exclusión de Israel de las competiciones internacionales y este miércoles cincuenta atletas han firmado una carta pidiendo la suspensión de los equipos israelíes.